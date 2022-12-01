HSK veri hazırlama ve kontrol işletmeni arıyor

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Adayların www.hsk.gov.tr internet adresinde yer alan “2022 yılı 4/A (Kadrolu) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Giriş Sınavı İş Talep Formu”nu temin ederek ilgili tüm kısımları doldurmak suretiyle gerekli belgelerle birlikte Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliğine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. (Başvuru adresi: Emniyet Mahallesi, Mevlana Bulvarı No:36 Yenimahalle / ANKARA)

Başvurular şahsen yapılacak olup posta ve benzeri yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Başvurular 19/12/2022 tarihinde başlayıp, 23/12/2022 tarihi mesai bitimi (saat:17.00) itibarıyla sona erecektir. Süresi içinde yapılmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Yapılacak sınav uygulama sınavı ve sözlü sınav şeklinde iki aşamalı olarak gerçekleştirilecektir.

KPSS(B) Grubu puan türlerine göre ilan edilen pozisyon sayısının 5 katı olan 30 aday arasına girenler uygulama sınavına (klavye sınavı) katılmaya hak kazanacaktır. Uygulama sınavı 07/01/2023 Cumartesi günü saat 09.00’da Hâkimler ve Savcılar Kurulu binasında yapılacak ve bu sınavda başarılı olanlar www.hsk.gov.tr adresinden ilan edilecektir. Uygulama sınavında başarılı olanlar için 24/01/2023 tarihinde saat 09.00’dan itibaren Hâkimler ve Savcılar Kurulu binasında sözlü sınav yapılacaktır.

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