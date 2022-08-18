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Aktüel HSK, o savcıyı meslekten ihraç etti
Aktüel

HSK, o savcıyı meslekten ihraç etti

Hakimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesi, uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüphelilerle bağlantılı olduğu iddia edilen ve görevden uzaklaştırılan savcı O.Y'yi meslekten ihraç etti.

Yeniakit Publisher
2022-08-18 21:38:00 -
HSK, o savcıyı meslekten ihraç etti

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) İkinci Dairesi, uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüphelilerle bağlantılı olduğu iddia edilen ve görevinden uzaklaştırılan Adana Cumhuriyet Savcısı O.Y'yi meslekten çıkardı.

Konuyla ilgili talimat, Adalet Bakanı ve HSK Başkanı Bekir Bozdağ'dan geldi. Talimat üzerine Kurul, konuyu incelemeye aldı. Soruşturma başlatıldığı bildirilirken, 11 Mayıs tarihinde savcı tedbiren görevden uzaklaştırıldı.

Yapılan inceleme ve soruşturma çerçevesinde deliller elde edildi. Söz konusu delillerin değerlendirilmesiyle O.Y'nin meslekten ihracına hükmedildi.

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