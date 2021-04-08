HSK engelli sürekli işçi alımı yapacak
Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği, bünyesinde istihdam etmek üzere İŞKUR aracılığıyla temizlik görevlisi olarak 3 engelli sürekli işçi alımı yapacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre şartları tutan adayların, 12.04.2021-16.04.2021 tarihleri arasında başvurularını İŞKUR Ankara İl Müdürlüğüne şahsen veya www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekiyor.
Kura çekimi 27/04/2021 tarihinde saat 10.00’da Hâkimler ve Savcılar Kurulu konferans salonunda noter huzurunda yapılacak ve Covid-19 tedbirleri kapsamında ziyaretçi kabul edilmeyecek. Kura sonucu isimleri belirlenen asıl adaylar sözlü sınava alınacak. Tüm duyurular www.hsk.gov.tr internet adresinden ilan edilecek Bu duyurular tebliğ mahiyetinde olup ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.
Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ