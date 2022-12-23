  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem HSK atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı
Gündem

HSK atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı

Hakimler ve Savcılar Kurulunca 4 hakim ile 2 cumhuriyet savcısı adaylarının atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-23 01:16:00 -
HSK atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı

Hakimler ve Savılar Kurulu Başkanlığınca; Ankara hakim adayı Özcan Ulusoy, İzmir Karaburun hakimliğine, İstanbul hakim adayı Ahmet Bülter, Burdur Tefenni hakimliğine, Ankara hakim adayı Emine Nur Suntay, Akşehir Yunak hakimliğine, Ankara hakim adayı Emine Kızılay, Yozgat Yerköy hakimliğine, Niğde cumhuriyet savcısı adayı Uğur Bostan, İzmir Karaburun cumhuriyet savcılığına, Eskişehir cumhuriyet savcısı adayı Abdullah Çobanoğlu, Mardin Derik cumhuriyet savcılığına, ad çekme usulü ile naklen atandığı belirtildi.

Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar Resmi Gazete'de yer aldı
Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar Resmi Gazete'de yer aldı

Gündem

Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar Resmi Gazete'de yer aldı

O vergi sıfırlandı! Resmi Gazete'de yayımlandı
O vergi sıfırlandı! Resmi Gazete'de yayımlandı

Ekonomi

O vergi sıfırlandı! Resmi Gazete'de yayımlandı

TMSF kararı Resmi Gazete'de
TMSF kararı Resmi Gazete'de

Ekonomi

TMSF kararı Resmi Gazete'de

PKK gelini HDP'li Semra Güzel hakkındaki karar Resmi Gazete'de yayımlandı!
PKK gelini HDP'li Semra Güzel hakkındaki karar Resmi Gazete'de yayımlandı!

Siyaset

PKK gelini HDP'li Semra Güzel hakkındaki karar Resmi Gazete'de yayımlandı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23