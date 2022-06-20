HSK Adli ve İdari Yargı 2022 yaz kararnamesi atama listesi:
Son dakika haberine göre Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi'nin, Adli ve İdari Yargı 2022 Yılı Ana Kararnamesi ile 5 bin 75 adli ve 351 idari hakim ve savcıyı kapsayan yaz kararnamesi tamamlandı. Eskişehir, Kocaeli, Kayseri'nin de arasında bulunduğu 33 ilin başsavcıları değişti. İşte 2022 HSK yaz kararnamesi ile ataması yapılan hakim ve savcılar listesi.
Adli ve İdari Yargı 2022 Yılı Ana Kararnamelerine ilişkin çalışmalar, Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi tarafından, 19 Haziran 2022 tarihi itibarıyla tamamlanarak karara bağlandı. HSK yaz kararnamesi tamamlandı. 5 bin 426 hakim ve savcının görev yeri, 33 ilin başsavcısı değişti.
Kararname ile atanan hakim ve savcılardan yeniden inceleme talebinde bulunmak isteyenlerin durumlarının bir an önce kesinleştirilmesini sağlamak amacıyla tebligat yapılmasını beklemeksizin, taleplerini en geç 22 Haziran 2022 Çarşamba günü mesai bitimine kadar UYAP personel ekranından “Hâkim Savcı Atanma Talep Formu” başlığı altında yer alan açıklama kısmını doldurmak suretiyle göndermeleri gerektiği belirtildi. Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi, 2022 adli ve idari yarı ana kararnamesini tamamladı. Halil Koç başkanlığında toplanan HSK 1. Dairesince son şekli verilen kararname ile 5 bin 75 adli ve 351 idari hakim ve savcıyı kapsayan yaz kararnamesi tamamlandı. Eskişehir, Kocaeli, Kayseri'nin de arasında bulunduğu 33 ilin başsavcıları değişti.
Ataması yapılan yeni savcılar listesi:
Sinop Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Yalova Cumhuriyet Başsavcılığına atanırken, Beyşehir Cumhuriyet Başsavcısı Tuba Ersöz Ünver Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcısı oldu.
Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na getirildi.
Antalya Başsavcısı Halil İnal, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’na
İstanbul Başsavcı Vekili Zafer Koç, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’na atandı.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habip Korkmaz Kayseri Başsavcılığı’na,
Yargıtay Savcısı Ali Yeldan ise Kayseri Başsavcılığı’na atandı.
Bitlis, Karaman, Muğla, Balıkesir ve Van’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda ilin başsavcısı değiştirildi.
Yeni atanan başsavcıların listesi:
Antalya: Zafer Koç
Bursa: Ramazan Solmaz
Konya: Halil İnce
Kayseri: Habib Korkmaz
Eskişehir: Ali Yeldan
Kocaeli: Ferhat Kapıcı
Gaziantep: İsmail Karataş
Şanlıurfa: Cuma Çoban
Çorum: Ahmet Bektaş
Van: M. Nadir Yağcı
Muğla: Oğuzhan Dönmez
Bolu: Ali Keleş
Kırşehir: Soner Aygün
Ordu: Hasan Uçak
Gümüşhane: Tuba Ersöz
Karaman: Ali İhsan Akdoğan
Yalova: Duygu Bayar
Yozgat: Recep Sevgili
Sinop: Mesut Pektaş
Kastamonu: Ercan Ceylan
Bilecik: Burak Olgun
Osmaniye: Uygur Kaan Ansay
Hakkari: Harun Ünlüsoy
Bitlis: Durmuş Ali Karakoca
Kars: Abdullah Amanvermez
Uşak: Bozan Çevik
Adıyaman: Ufuk Mustafa Süren
Hâkimler Ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 19/06/2022 Tarihli ve 905 Sayılı İdari Yargı Kararnamesi’ne ulaşmak için tıklayınız
Hâkimler Ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 19/06/2022 Tarihli ve 904 Sayılı Adli Yargı Kararnamesi’ne ulaşmak için tıklayınız