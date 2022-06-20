HSK Adli ve İdari Yargı 2022 yaz kararnamesi atama listesi:

Adli ve İdari Yargı 2022 Yılı Ana Kararnamelerine ilişkin çalışmalar, Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi tarafından, 19 Haziran 2022 tarihi itibarıyla tamamlanarak karara bağlandı. HSK yaz kararnamesi tamamlandı. 5 bin 426 hakim ve savcının görev yeri, 33 ilin başsavcısı değişti.

Kararname ile atanan hakim ve savcılardan yeniden inceleme talebinde bulunmak isteyenlerin durumlarının bir an önce kesinleştirilmesini sağlamak amacıyla tebligat yapılmasını beklemeksizin, taleplerini en geç 22 Haziran 2022 Çarşamba günü mesai bitimine kadar UYAP personel ekranından “Hâkim Savcı Atanma Talep Formu” başlığı altında yer alan açıklama kısmını doldurmak suretiyle göndermeleri gerektiği belirtildi. Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi, 2022 adli ve idari yarı ana kararnamesini tamamladı. Halil Koç başkanlığında toplanan HSK 1. Dairesince son şekli verilen kararname ile 5 bin 75 adli ve 351 idari hakim ve savcıyı kapsayan yaz kararnamesi tamamlandı. Eskişehir, Kocaeli, Kayseri'nin de arasında bulunduğu 33 ilin başsavcıları değişti.

Ataması yapılan yeni savcılar listesi:

Sinop Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Yalova Cumhuriyet Başsavcılığına atanırken, Beyşehir Cumhuriyet Başsavcısı Tuba Ersöz Ünver Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcısı oldu.

Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na getirildi.

Antalya Başsavcısı Halil İnal, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’na

İstanbul Başsavcı Vekili Zafer Koç, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’na atandı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habip Korkmaz Kayseri Başsavcılığı’na,

Yargıtay Savcısı Ali Yeldan ise Kayseri Başsavcılığı’na atandı.

Bitlis, Karaman, Muğla, Balıkesir ve Van’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda ilin başsavcısı değiştirildi.

Yeni atanan başsavcıların listesi:

Antalya: Zafer Koç

Bursa: Ramazan Solmaz

Konya: Halil İnce

Kayseri: Habib Korkmaz

Eskişehir: Ali Yeldan

Kocaeli: Ferhat Kapıcı

Gaziantep: İsmail Karataş

Şanlıurfa: Cuma Çoban

Çorum: Ahmet Bektaş

Van: M. Nadir Yağcı

Muğla: Oğuzhan Dönmez

Bolu: Ali Keleş

Kırşehir: Soner Aygün

Ordu: Hasan Uçak

Gümüşhane: Tuba Ersöz

Karaman: Ali İhsan Akdoğan

Yalova: Duygu Bayar

Yozgat: Recep Sevgili

Sinop: Mesut Pektaş

Kastamonu: Ercan Ceylan

Bilecik: Burak Olgun

Osmaniye: Uygur Kaan Ansay

Hakkari: Harun Ünlüsoy

Bitlis: Durmuş Ali Karakoca

Kars: Abdullah Amanvermez

Uşak: Bozan Çevik

Adıyaman: Ufuk Mustafa Süren

Hâkimler Ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 19/06/2022 Tarihli ve 905 Sayılı İdari Yargı Kararnamesi’ne ulaşmak için tıklayınız

Hâkimler Ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 19/06/2022 Tarihli ve 904 Sayılı Adli Yargı Kararnamesi’ne ulaşmak için tıklayınız