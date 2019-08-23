0553 313 94 23

HRÜ OSB MYO aracılığında sanayicilerle işbirliği yapacak

Harran Üniversitesi Rektörü Prof.

23 Ağustos 2019 Cuma 12:37
HRÜ OSB MYO aracılığında sanayicilerle işbirliği yapacak

Harran Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mehmet Sabri Çelik, Rektör Danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Ethem Karaağaçlıoğlu, OSB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Cevher İlhan Cevheri ve diğer yetkililer Şanlıurfa Organize Sanayi bölgesinde bulunan bazı fabrikaları ziyaret ettiler.


Okyanus Çorap Fabrikası işletme müdürü Zeynel Çelikbaş günlük 4 bin düzine çorap kapasitesinde, 350 işçi ve teknik eleman ile faaliyetlerine devam ettiklerini, Organize Sanayi Bölgesinde açılacak olan yüksekokulun fabrikaya teknik destek sağlayabileceğini belirtti. Korkmaz Süt Fabrikası işletmecisi Hüseyin Korkmaz, günlük 80 ton süt kapasitesi ile çalıştıklarını, günlük 40 ton yoğurt, 10 ton ayran ve 17 ton peynir ürettiklerini, ürettikleri ürünlerin kalitesinin arttırılabilmesi yönünde meslek yüksekokulu ile gereken çalışmaların yapılabileceğini vurguladı.


Harran Üniversitesi OSB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’nun kurulmasının ardından Organize Sanayi bölgesine gerçekleştirilen teknik gezi sırasında Harran Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mehmet Sabri Çelik, kentin sanayi alanında gelişmesi adına işletmelerin desteklenmesinin önemini vurguladı. Ayrıca meslek yüksekokulu ile öğrencilerin teoride öğrendikleri bilgileri pratikte uygulayabilecekleri alanda yer almanın avantajı ile daha başarılı olacaklarını belirtti. Hem üniversite hem de sanayi sektörüne faydalı olacak bu girişimin hayırlı olmasını diledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 12:37
  1. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çavuşoğlu, Lübnan Cumhurbaşkanı ile bölgesel konuları görüştü
    1. Çavuşoğlu, Lübnan Cumhurbaşkanı ile..
    2. AK Parti İlçe Başkanı Yılmaz’dan..
    3. SODİGEM Blokzincir’i ele aldı
    4. MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği,..
    5. Bilecikspor yeni sezon çalışmalarına..
    6. 3. Etap Raylı Sistemde Varsak-Otogar..
    7. İstanbul TOKİ için nereye başvuracağım
    8. Bedensel Engelliler Atletizm Milli..
    9. Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon..
    10. Sözde çevreciler uyarırken kirletti
    11. Cihan Padişahı Fatih Sultan Mehmet’in..
    12. Altın fiyatları
    13. Fethiye’de trafiği tehlikeye düşüren..
    14. 50 binden fazla çocuk “Enerji Tasarruf..
    15. Ertuğrul Gazi Camii inşaatına denetim
    16. G7 Zirvesi, yarın protestoların..
    17. Nevşehir Belediyespor kombine kartları..
    18. MHP’den ilçe başkanlıklarına Malazgirt..
    19. Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişi ile..
    20. "Okumak Güzeldir" projesine destek..
    Ahmet Türk o görüşmeyi açıkladı! Kemal Kılıçdaroğlu'na sert çıktı
    Ahmet Türk o görüşmeyi açıkladı! Kemal Kılıçdaroğlu'na sert çıktı
    Mansur’un son icraatını duyan eski vali küplere bindi: Seçilmesi için uğraştığımız Mansur Yavaş'ın ilk icraatı bu mu?
    Mansur’un son icraatını duyan eski vali küplere bindi: Seçilmesi için uğraştığımız Mansur Yavaş'ın ilk icraatı bu mu?
    Gündemi sarsacak ifadeler! Kılıçdaroğlu, Demirtaş ve İmamoğlu'nun eşlerinin buluşmasındaki ABD detayı
    Gündemi sarsacak ifadeler! Kılıçdaroğlu, Demirtaş ve İmamoğlu'nun eşlerinin buluşmasındaki ABD detayı
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı

    Günün Karikatürü

    23 Ağustos 2019
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi