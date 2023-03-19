Hristiyan ülkede rahipler "istenmeyen adam" ilan edildi! Sebebi bomba
Ukraynalı yetkililer Moskova yanlısı rahiplerin Mart ayı sonuna kadar Kiev Mağara Manastırları terk etmelerini istedi.
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş etkisini her alanda göstermeye devam ediyor.
Bunun son örneği de Ukrayna'dan Hristiyan din adamlarına karşı geldi.
Ukraynalı yetkililer, Doğu Avrupa'da Doğu Ortodoks Hristiyanlığının önemli merkezi olan, Ukrayna'nın Kiev kentinde 1051 yılında inşa edilen tarihi Kiev Mağara (Pechersk) Manastırları'nda görevli Moskova yanlısı rahiplerin Mart ayı sonuna kadar manastırları terk etmelerini istedi.
Azize Sofya Katedrali ile birlikte, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan manastırlar, devam eden Rusya-Ukrayna savaşına rağmen Rus ve Ukraynalı Ortodoksların bir araya geldiği noktalar arasında bulunuyor.
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