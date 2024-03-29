Hristiyan din adamlarından çağrı: İsrail'e silah satışını durdurun

ABD merkezli, "Orta Doğu'da Barış İçin Kiliseler" isimli platformun Gazze'de ateşkes ve İsrail'e silah satışının durdurulması için yayımladığı çağrı mektubunu, biri Katolik Kilisesi Kardinali, 4 başpiskoposun yanı sıra çok sayıda piskopos, dernek yöneticisi ve Hristiyan cemaat temsilcisi imzaladı.

Mektupta, "Kutsal haftada Hz. İsa'nın dünyada yaşadığı son acıyı anarken Kutsal Topraklarda acı çekenlerle de dayanışma içindeyiz." ifadesi kullanıldı.

Hristiyan inancının acı çekenlere merhamet göstermeyi öğütlediği belirtilen mektupta, "Kutsal haftada Katolikler, Protestanlar ve Ortodokslar dua ediyor ve tövbe ediyoruz. Filistinli kardeşlerimizin acılarına, üzüntülerine ve yaslarına şahitlik yaparken onların yanında yer alamadığımız için de tövbe ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Siyasetçilerin Gazze'de devam eden İsrail saldırılarına ve Filistinlilerin yardım talebine sessiz kaldığı belirtilen mektupta, Gazze'de her gün ortalama 200 kişinin İsrail saldırılarında öldüğü belirtildi.

Bunun her 8 dakikada 1 ölüme eşit olduğu vurgulanan mektupta, "Katliam, her gün daha fazla insanın enkaz altından çıkarılmasına ve 1,8 milyondan fazla insanın yerinden edilmesine rağmen devam ediyor." değerlendirmesi yer aldı.

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"Filistinliler, Güney Afrikalılar ve dünya genelindeki uzmanların değerlendirmesine göre, Gazze'de yaşananların soykırımdan geri kalır yanı yok." ifadesinin kullanıldığı mektupta, kiliselerin Gazze'de yaşananlara sessiz kalamayacağı vurgulandı.

İsrail, ABD ve İngiltere başta olmak üzere Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ne imza atan ülkelere sorumluluklarını yerine getirme çağrısı yapılan mektupta şu ifadeler yer aldı:

"ABD ve diğerlerinin, bu çatışmayı daha fazla silahlandırması kimseyi daha fazla güvenli hale getirmediği gibi acının, ölümün ve yıkımın artmasına neden oluyor. ABD, İngiltere, Almanya, Avustralya ve Fransa'yı, Gazzeli siviller üzerinde yıkıcı etkileri olan askeri saldırıların ortağı olmamak için İsrail'e askeri desteğini ve silah satışını durduran Hollanda, Belçika, İspanya, İtalya ve Japonya'ya katılmaya çağırıyoruz."

Esirlerin salıverilmesi gerektiği de belirtilen mektupta, "Bu kadar ölüm yeter diyoruz ve hep birlikte kapsayıcı ve kalıcı bir ateşkes çağrısı yapıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Mektupta, dünyadaki siyasi liderlere çatışmayı sona erdirme ve barış için yol açma çağrısı da yapılarak, Gazze için gerekli insani yardımların da hemen sağlanması gerektiği vurgulandı.

Hristiyan kurum ve sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri, çözüm için müzakere yolunu desteklediklerini belirterek Filistinlilerin on yıllardır süren hak ihlallerine de son verilmesi gerektiğini ifade etti.

Mektubun imzacıları arasında Katolik Kardinal Alvaro Ramazzini, Glasgow Katolik Başpiskoposi William Nolan, ABD Ermeni Kilisesi Başpiskoposlarından Vicken Aykazian, Güney Afrikalı Evangelist Başpiskopos MJ Matebane, Afrika Bağımsız Kiliseler Genel Sekreteri Başpiskopos Thami Ngcana, Londra'nın güneyinden sorumlu Southwark Piskoposu Christopher Chessun, İngiltere'de cezaevlerinden sorumlu piskopos Rachel Treweek ve Worchester Piskoposu John Inge gibi isimler yer aldı.