  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Hrant Dink Vakfı'nı tehdit eden şüpheli adliyeye sevk edildi

Yeniakit Publisher
2020-05-31 16:47:49 -
Hrant Dink Vakfı'nı tehdit eden şüpheli adliyeye sevk edildi

İSTANBUL (AA) - Hrant Dink Vakfı'na tehdit içerikli elektronik posta gönderilmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Konya'nın Selçuklu ilçesindeki evinde gözaltına alınan H.A'nın İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli H.A. Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı