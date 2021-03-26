Hrant Dink davasında karar çıktı! Ceza yağdı
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davada ceza yağdı.
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu, 13'ü firari 76 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı.
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, davaya ilişkin kararını açıkladı.
'Cinayet FETÖ'nün amaçları doğrultusunda işlendi'
Davada FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 13 sanığın dosyası ayrıldı.
Mahkeme heyeti, Hrant Dink cinayetinin FETÖ'nün amaçları doğrultusunda işlendiğini kaydetti.
Tutuklu sanıklardan Ercan Gün, FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklardan, Abdullah Dinç'e 6 yıl 3 ay, Hasan Durmuşoğlu'na 12 yıl 6 ay ve ihmal suçundan 3 yıl 9 ay, Bekir Yokuş'a 10 yıl ve Önder Araz'a resmi belgeyi yok etme suçundan 3 yıl 9 ay, Mehmet Ali Özkılıç'a silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 7 yıl 6 ay, suçluyu kayırmadan 1 yıl 18 ay, dönemin Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube Müdür Yardımcısı Osman Gülber'e adam öldürmeyi ihmalden 16 yıl 8 ay, Yakup Kurtaran'a silahlı terör örgütüne üye olmaktan 7 yıl 6 ay, Özkan Mumcu'ya silahlı terör örgütüne üye olmaktan 7 yıl 6 ay, Volkan Şahin'e 12 yıl 6 ay, Mehmet Ayan, Onur Karakaya ve Faruk Sarı'ya 12 yıl 6 ay, resmi belgede ihmalden 3'er yıl 9'ar ay hapis cezası verildi.
Demirkale'ye iki kez müebbet hapis
Tutuklu sanıklardan eski asker Muharrem Demirkale, başkasını araç olarak kullanarak adam öldürme ve anayasayı ihlalden iki kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Yılmazer ve Akyürek'e ağırlaştırılmış müebbet
Tutuklu sanıklardan eski emniyet müdürü Ali Fuat Yılmazer, ağırlaştırılmış müebbet ve 4 yıl 6 ay, Ramazan Akyürek, adam öldürmeden ağırlaştırılmış müebbet ve resmi belgede ihmalden 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Okan Şimşek ve Veysal Şahin'e 25'er yıl hapis
Eski jandarma istihbaratçılar Okan şimşek ve Veysal Şahin'e adam öldürmeden 25 yıl, resmi belgede ihmalden 3'er yıl 4'er ay hapis cezası verildi.
Ali Öz'e 25 yıl ve 3 yıl 4 ay hapis
Dönemin Trabzon İl Jandarma Komutanı Ali Öz, adam öldürmeden 25 yıl, resmi belgede ihmalden 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Beraat ve dava dosyasının düşürülmesi kararı
Tutuksuz sanıklar Sabri Uzun ve Celalettin Cerrah hakkındaki dava dosyası zaman aşımı nedeniyle düşürüldü.
Mahkeme, Adem Sarıgöl, Adnan Acar, Atilla Güçlüoğlu, Muhammed Ay, Metehan Kadir Yıldırım, Niyazi Malkoç, Cevat Eser, Rahmi Özer, Mesut Kütükoğlu, Ecevit Demir, Emre Cingöz, Hacı Şefik Şimşek, Eyüp Temel, Ahmet Faruk Aydoğdu, Birol ustaoğlu, Mithat Özbek, Hamza Celeboğlu ve Hüseyin Yılmaz'ın beraatine karar verdi.
Dönemin Trabzon İstihbarat Şube Müdürü Engin Dinç hakkında "ihmali davranışla öldürme" suçundan beraat, "kamu görevini ihmal" suçundan haklarındaki dava dosyasının zaman aşımı nedeniyle düşürülmesi kararı verildi. Ali Poyraz hakkında davanın reddine karar verildi.
Mahkeme heyeti, haklarında yakalama kararı bulunan firari sanıklar FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, Adem Yavuz Arslan, Ekrem Dumanlı, Coşgun Çakar, Halil İbrahim Koca, Mehmet Akif Yılmaz, Mehmet Faruk Mercan, Metin Canbay, Ömer Faruk Kartın, Serkan Şahan, Yılmaz Angın, Yunus Yazar ve Zekeriya Öz'ün savunmalarının alınamamış olması nedeniyle dosyalarının ayrılmasına karar verdi.