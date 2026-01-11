  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Yerel Hozat karlar altında! Mehmetçik tipi ve fırtınaya karşı yollara indi
Yerel

Hozat karlar altında! Mehmetçik tipi ve fırtınaya karşı yollara indi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Hozat karlar altında! Mehmetçik tipi ve fırtınaya karşı yollara indi

Tunceli'nin Hozat ilçesinde aniden bastıran ve hayatı durma noktasına getiren yoğun kar yağışı sonrası İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri seferberlik başlattı.

Hozat ilçe merkezinde yoğun kar yağışı etkili olurken İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri vatandaşların güvenli seyahati için karla mücadele çalışmalarına destek verdi.

Tunceli’nin Hozat ilçesinde etkisini artıran yoğun kar yağışı, ilçe merkezinde ulaşımı zaman zaman olumsuz etkiledi. Karla mücadele ekiplerinin yetişemediği noktalarda Hozat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri devreye girerek, yolların daha güvenli hale getirilmesi için çalışma yürüttü. Vatandaşların can ve mal güvenliğini önceleyen jandarma ekipleri, özellikle yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde kar temizleme ve yol açma çalışmalarına katkı sağladı.

 

1
