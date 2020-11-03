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Ekonomi "Hotel Equipment" ve "Food Product" fuarları Antalya'da kapılarını açacak
Ekonomi

"Hotel Equipment" ve "Food Product" fuarları Antalya'da kapılarını açacak

Yeniakit Publisher
2020-11-03 13:07:31 -
"Hotel Equipment" ve "Food Product" fuarları Antalya'da kapılarını açacak

ANTALYA (AA) - Antalya'da bu yıl 32. kez düzenlenecek "Hotel Equipment-Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları" ile 28. defa gerçekleştirilecek "Food Product Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas" fuarları 12 Ocak'ta kapılarını ziyaretçilerine açacak.

ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde eş zamanlı organize edilecek iki fuar, 4 gün sürecek.

Yurt içi ve yurt dışından gelecek konaklama sektörü profesyonellerinin buluşacağı fuarlar, 40 bin metrekarelik alanda 12 Ocak 2021'de ziyaretçilerini ağırlamaya başlayacak.

Fuarlarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında havalandırma, sosyal mesafe düzenlemesi, yoğunluk kontrolü, HES uygulaması, hijyen malzemeleri dağıtımı, maske temini, giriş güvenliği gibi tüm sağlık önlemlerine dikkat edileceği belirtildi.


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