Hortumu ABD'ye bağlayan Ruşen Çakır'ın iki yüzlülüğü!

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ABD merkezli vakıflardan Chrest Foundation, kendi internet sitesinden maddi destek sağladığı kurumların listesini yayımladı. Aralarında Türkiye'den birçok önemli işletmenin de bulunduğu listede, başı 476 bin 720 dolar (4 milyonu aşkın) destekle Ruşen Çakır'ın kurup yönettiği Medyascope adlı haber portalı çekti.

Medyascope'a 500 bin dolara yakın destek

Medyascope'a 2016'dan 2020 yılına kadar 4 yılda 500 bin dolara yakın yapılan desteğin ortaya çıkmasından sonra TRT ile ilgili iki yüzlülük yapan Çakır'a tepki yağdı.

Kamuoyunun tepkisini üzerine çeken ve varlığını ABD’ye borçlu olan Ruşen Çakır'ın devlet televizyonu TRT'yi karalama çabaları 'utanmazlık' olarak değerlendirildi.

ABD merkezli vakıftan fonlanan diğer kurumlar

Chrest Foundation’ın yayınladığı listede, Türkiye'den birçok kurum bulunuyor. Hrant Dink Vakfı, Filmmor Kadın Kooperatifi, Mezopotamya Vakfı, IKSV, , Hafıza Merkezi, Sivil Sayfalar, Sabancı Üniversitesi, Mekanda Adalet Derneği, Mor Çatı Kadın Derneği, Ekonomi ve Dış Politikalar Merkezi (EDAM), TESEV, Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAPV), Yurttaşlık Derneği, Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü'nün (DİSA) de bulunduğu kurumlar arasında, en çok destek alan kuruluşlar ise şöyle:

Medyascope: $476,720

Serbestiyet: $ 49,995

140Journos: $60,000

Bağımsız Gazetecilik Platformu P24: $124,015