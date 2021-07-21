  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Başkentte kırmızı ışıkta zincirleme kaza: 7 yaralı
Bayram nedeniyle Afganistan’da durma noktasına geldi
İçişleri Bakanı Soylu selin vurduğu Güneysu'da
Düzce'de şiddetli sağanak! Su baskınları yaşandı
Gündem Hortumu ABD'ye bağlayan Ruşen Çakır'ın iki yüzlülüğü!
Gündem

Hortumu ABD'ye bağlayan Ruşen Çakır'ın iki yüzlülüğü!

ABD merkezli Chrest Foundation’ın Medyascope'a yıllık 476 bin 720 dolar destek verdiğinin ortaya çıkmasından sonra tüm tepkileri üstüne çeken Ruşen Çakır'ın devlet televizyonu TRT'yi karalama çabaları akıllara durgunluk verdi.

Yeniakit Publisher
2021-07-21 23:22:00 -
Hortumu ABD'ye bağlayan Ruşen Çakır'ın iki yüzlülüğü!

yeniakit.com.tr

ABD merkezli vakıflardan Chrest Foundation, kendi internet sitesinden maddi destek sağladığı kurumların listesini yayımladı. Aralarında Türkiye'den birçok önemli işletmenin de bulunduğu listede, başı 476 bin 720 dolar (4 milyonu aşkın) destekle Ruşen Çakır'ın kurup yönettiği Medyascope adlı haber portalı çekti.

Medyascope'a 500 bin dolara yakın destek

Medyascope'a 2016'dan 2020 yılına kadar 4 yılda 500 bin dolara yakın yapılan desteğin ortaya çıkmasından sonra TRT ile ilgili iki yüzlülük yapan Çakır'a tepki yağdı.

Kamuoyunun tepkisini üzerine çeken ve varlığını ABD’ye borçlu olan Ruşen Çakır'ın devlet televizyonu TRT'yi karalama çabaları 'utanmazlık' olarak değerlendirildi.

ABD merkezli vakıftan fonlanan diğer kurumlar

Chrest Foundation’ın yayınladığı listede, Türkiye'den birçok kurum bulunuyor. Hrant Dink Vakfı, Filmmor Kadın Kooperatifi, Mezopotamya Vakfı, IKSV, , Hafıza Merkezi, Sivil Sayfalar, Sabancı Üniversitesi, Mekanda Adalet Derneği, Mor Çatı Kadın Derneği, Ekonomi ve Dış Politikalar Merkezi (EDAM), TESEV, Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAPV), Yurttaşlık Derneği, Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü'nün (DİSA) de bulunduğu kurumlar arasında, en çok destek alan kuruluşlar ise şöyle:

Medyascope: $476,720

Serbestiyet: $ 49,995

140Journos: $60,000

Bağımsız Gazetecilik Platformu P24: $124,015

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay