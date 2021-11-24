Hortumcu Cem Uzan'dan ekonomi açıklaması!

Türkiye'deki mal varlıklarına ve şirketlerine el konulan Cem Uzan'ın döviz kurundaki yükselişle ilgili yaptığı paylaşım kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Doların 13 TL'yi aşması sonrası soysal medya hesabından bir paylaşıma imza atan firari hortumcu Cem Uzan, "Çok yakında giysi-gıda takası başlayabilir" ifadelerine yer verdi.

"Yakında giysi-gıda takası başlayabilir"

Şu sıralarda Paris'te yaşayan Cem Uzan, zaman zaman Türkiye'deki güncel konulara ilişkin yaptığı gereksiz paylaşımlarla gündeme geliyor. Son olarak doların 13 TL'yi aşmasını yorumlayan Uzan, "Doların 10 TL'yi 15 TL'yi aşacağını söylemiştim. Şunu da söyleyeyim: Çok yakında giysi-gıda takası başlayabilir. Türk Lirası'nı daha da değersizleştirecekler" ifadelerine yer verdi.