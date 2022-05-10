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Dünya Horoz kanıyla banyo yapan Rus oligark, şamanın evinde ölü bulundu!
Dünya

Horoz kanıyla banyo yapan Rus oligark, şamanın evinde ölü bulundu!

Rusya'nın ikinci en büyük petrol devi olan Lukoil'in eski genel müdürü, milyarder iş insanı Alexander Subbotin, tedavi amacıyla gittiği şamanın evinde hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-05-10 14:40:00 -
Horoz kanıyla banyo yapan Rus oligark, şamanın evinde ölü bulundu!

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminden bu yana Rus oligarklar, esrarengiz bir şekilde hayatını kaybetmeye devam ediyor.

Rus devlet ajansı TASS'ın aktardığına göre, Lukoil'in eski yöneticisi milyarder Alexander Subbotin, kurbağa zehri içeren uyarıcı almaya gitti.

Alkol bağımlılığı nedeniyle Moskova yakınlarındaki bir şaman çiftini ziyaret eden, tedavi olarak horoz kanında banyo yapan ve kurbağa zehri uygulanan Rus oligark Subbotin, şamanın evinde kalp krizi geçirdi ve hayatını kaybetti.

Business Insider ise; nisan ayının sonundan bu yana çoğunluğu enerji sektörlerinde çalışan en az altı Rus iş insanı hayatını kaybetti.

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