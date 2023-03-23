Limon sarımsak kürü nasıl kullanılır, yapılışı? Sarımsak ve limonu karıştırın: Bunu yapanın vücuduna sıhhat gelir

En çok tercih edilen doğal tedavi yöntemlerinin arasında bitki kürleri gelir. Birçok kür gibi limon sarımsak kürü faydaları da saymakla bitmez. Düzenli kullanıldığında etkileri gözle görülür olan kalp ve damar hastalıklarının düşmanıdır.

Sarımsak ve limonu karışımı

Yapılan bir çalışmada limonun kanserli hücreleri öldürerek kemoterapi tedavisinden 10000 kat daha güçlü olduğu anlaşılmıştır. Suyundan limonata yapılan ve manav tezgahlarına renk katan limonun birçok kullanım alanı vardır. İçeriğinde bulunan etken maddeler ile kanser tedavisinde kullanılabilecek en iyi yöntem olduğu belirtilmiştir.

Laboratuvarlarda yapılan tetkiklerde limon ekstresinin 12 değişik kanser tipini yok ettiği anlaşılmıştır. Kolon, göğüs, prostat, akciğer ve pankreas kanserleri bunlar arasındadır. Anti depresan etkiye sahiptir.

Sarımsak ve limonu karıştırıp yemenin faydaları

*Limon suyu ve sarımsak karıştırılarak hazırlanan içeceğin, vücutta bulunan damar sertliği, damar yağlanması, damar tıkanıklığı ve tansiyon gibi problemleri kalıcı olarak ortadan kaldırdığı bilinmektedir. Limon 12 farklı tipte kötü huylu hücreleri yok ediyor.

*Limonun kabuklarında bulunan “dlimonene” isimli maddenin cilt sağlığı ve korunmasında önemli olduğu belirlenmiştir. Limon kabuğunun sinir sistemi üzerinde de olumlu yönde faydasının bulunduğu, bakterileri öldürerek kalbim daha rahat çalışmasını sağladığı kanıtlanmıştır.

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*Limon içerisinde bulunan polifenollerin kadınlarda meydana gelen kanser riskini de düşürdüğü de belirlenmiştir. Bakteri enfeksiyonları ve mantarlara karşı antimikrobiyal spektrum görevini üstlendiği aynı zamanda kurt ve parazitlere karşı da etkili olduğu bilinmektedir. Yüksek tansiyona karşı etkilidir. Sinir bozukluklarına iyi gelen stresle savaşan antidepresan etkisi de bulunmaktadır.

*Limon suyu ve sarımsağın karışımından elde edilen içecek vücuttaki damar sertliği, damar yağlanması, damar tıkanıklığı ve tansiyon gibi problemlere kalıcı olarak ortadan kaldırmaktır. Ülkemizde de bazı doktorların bu yöntemi hastalarına önerdiği bilinmektedir.

Limon sarımsak kürü

Malzemeler

2 litre sıkılmış limon suyu

40 diş soyulmuş ve ezilmiş sarımsak (organik sarımsak)

Işık almayan koyu renkli ve kapaklı bir cam kavanoz

Limon sarımsak kürü nasıl yapılır?

2 litrelik kavanoz içerisine limon suyunu boşalttıktan sonra soyulmuş ve ezilmiş 40 diş sarımsağı ekleyin. Kavanozun kapağını sıkı bir şekilde kapatarak 25 gün boyunca serin bir yerde bekletin.

Gün içerisinde kavanozu birkaç kez çalkalayın. 25 gün sonunda sarımsaklar limon suyunun içerisinde eriyecektir. Bu karışımdan her gün sabah kahvaltıdan yarım saat önce düzenli olarak aynı saatte yarım çay bardağı tüketin. Karışım içerisine şeker, tuz, tatlandırıcı gibi başka bir madde eklemeyin.

Karışımı hazırlarken dondurulmuş limon kullanın:

Rendelenmiş limon suyunda sıkılmış. Limona oranla 5 ile 10 kat daha fazla C vitamini vardır. Limonları yıkayarak buzdolabınızın derin dondurucu bölümünde bekleterek donmasını sağlayın. Ardından limonların tamamını rendeleyin.

Limon sarımsak faydaları

Bu kürün en önemli faydalarından biri, bütün damar iltihaplarını tedavi eder. Tıkanan damarları açar, damar sertliklerini ve hipertansiyonu engeller. Her çeşit romatizmal ağrıları geçirir. Kireçlenmeyi engelleyerek eklem yüzeylerinin yenilenmesini sağlar.

Hazırlanan karışımın kanıtlanmış diğer faydaları:

Damar iltihaplarını tedavi ederek tıkanan damarları açmaktadır. Damar sertlikleri ve hipertansiyonu önlemektedir.

Kolesterol ve lipidi seviyesini düşürmekte, metabolizmayı hızlandırarak zararlı yağların yakılmasını sağlayarak kilo vermenizi sağlamaktadır. Vücuttaki şeker oranını dengeler pankreasın yenilenmesini sağlar.

Böbrek ve safra taşlarını eritir. Vücuttaki şişkinliği yok ederek dokularda ödem oluşmasını engeller.

Mide ve onikiparmak bağırsağı tedavisinde kullanılır.

Romatizmal iltihaplara önler. Ağrıları dindirir. Kireçlenmeyi önleyerek eklem yüzeylerinin yenilenmesini sağlar.

Beyin hücreleri ve vücutta bulunan tüm sinir sistemini yeniler, felç ve inme riskini azaltır.

Vücutta bağışıklık sistemini düzenleyerek damarsal kökenli ve strese bağlı cilt alerjilerini önlemektedir.

Aç karnına sarımsak limonlu su

Düzenli olarak tüketilen sarımsaklı limon suyu vücuttaki zararlı yağların yakılmasını sağlayarak hızlı bir şekilde kilo vermenize yardımcı oluyor. Böbrek ve safra taşlarını eritiyor, idrar söktürüyor, vücuttaki şişkinliği yok ediyor ve dokularda ödem oluşmasını engelliyor.

Ender Saraç limon sarımsak kürü: Kürü yapmak için limonları sıkıp kabınıza boşaltın. Kabuğunu soyduğunuz 40 diş sarımsağı da suyunu sıktığınız limonlara karıştırdıktan sonra kabın ağzını kapatın. Karışımı 25 gün oda sıcaklığında muhafaza edin. Limon sarımsak kürünü 25 gün boyunca gün aşırı çalkalarsanız karışımınız daha kolay kıvam alacaktır.

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