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Horoz dövüştüren 21 kişi yakalandı

Yozgat'ta horoz dövüştüren 21 şüpheli suçüstü yakalandı. 11 Horoza el konuldu.

2020-04-19 23:51:00 -
Horoz dövüştüren 21 kişi yakalandı

Verilen bilgiye göre Sorgun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yozgat'ta Sorgun Eski Devlet Hastanesi arkasında bir ahırda horoz dövüşü yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda ahır içerisinde naylon brandalarla oluşturulmuş ring alanında horoz dövüşü yapan 21 şüpheli suçüstü yakalandı.

Emniyette ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılan şüphelilere kumar oynamaktan bin 250'şer lira, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında da sosyal mesafeye uymamaktan 3 bin 150'şer lira ceza yazıldı.

Dövüşte kullanılan 11 horoza da el konuldu.

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