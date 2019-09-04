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Hormon bozukluğu için hangi doktora gidilir?

Şişmanlığın altında yatan neden hormonal bir dengesizlikse, genellikle bu durum üç önemli belirti ile kendini gösteriyor. Şişmanlık her zaman kişinin fazla yemek yemesinden kaynaklanmıyor. Bazen de fazla kiloların sorumlusu, tamamen vücudun salgıladığı hormonlardaki bir bozukluk olabiliyor. Bu sebeple hormon bozukluğu kişinin hayatını beklemediği ölçüde olumsuz etkileyebilir. Peki Hormon bozukluğu için hangi doktora gidilir?

04 Eylül 2019 Çarşamba 21:37
Hormon bozukluğu için hangi doktora gidilir?

Şişmanlığın altında yatan neden hormonal bir dengesizlikse, genellikle bu durum üç önemli belirti ile kendini gösteriyor. Şişmanlık her zaman kişinin fazla yemek yemesinden kaynaklanmıyor. Bazen de fazla kiloların sorumlusu, tamamen vücudun salgıladığı hormonlardaki bir bozukluk olabiliyor. Bu sebeple hormon bozukluğu kişinin hayatını beklemediği ölçüde olumsuz etkileyebilir. Peki Hormon bozukluğu için hangi doktora gidilir?

Hormon bozukluğu için hangi doktora gidilir?

Hormon bozukluğunun çok geniş bir anlamı vardır. Sadece kadınlar ve hamilelik ile alakalı hormonları kapsamamaktadır. Aynı zamanda bütün hormonlar ile alakalı gelişen bozuklukları da kapsar.

Erkeklerde de bir takım hormonal bozukluklarına rastlanabilmektedir. Ancak hormon bozukluğu ifadesi kullanıldığı zaman, kadınlar tarafından ilk olarak adet düzeni, tüylenme ve kısırlık ile alakalı hormonlar akla gelir.

Ülkemizde hormon bozukluğu ifadesi çok sık telaffuz edildiği halde, her zaman doğru ve yerinde kullanılmadığı görülmektedir. Aslında kadınlarda çok az hastalık hormon bozukluğu ile alakalı olarak gelişmektedir. Her adet bozukluğunun, her tüylenmenin, her kısırlığın meydana gelme sebebi, hormon bozukluğundan kaynaklanmaz. Hatta bu durumların az bir kısmında hormon bozukluğu ile karşılaşılmaktadır.

Hormonal bir rahatsızlığı bulunan bir hasta ilk olarak hastanenin dahiliye bölümüne muayene olur. Daha sonra dahiliye hekim gerek görürse hastasını endekrinoloji servisine yönlendirecektir.

Endekrinoloji Bölümü hangi kontrolleri yapar?

Endekrinoloji servisindeki hekim gerek gördüğü takdirde kan tahlili, hastanın kemik yaşını kontrol etmek için sol elinin röntgenini ve kadın ise, yumurtalık ultrasonu çektirmesini ister. Bütün bu tahlil sonuçlarında hormonel bir bulguya ulaşamaz ise, daha kapsamlı testler uygular. Şu anda ülkemizde bulunan hemen her büyük hastanede bu konu ilgili her türlü test veya tahlil hatasız bir şekilde uygulanabilmektedir.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 21:37
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