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Horma Kanyonu, turizm çekim merkezine dönüşecek

Kastamonu’nun önemli turizmin merkezlerinden Pınarbaşı Horma Kanyonu’nun altyapısının iyileştirilerek turizm çekim merkezine dönüştürülmesi amacıyla Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı ve Pınarbaşı Belediyesi arasında proje sözleşmesi imzalandı.

30 Temmuz 2019 Salı 09:52
Horma Kanyonu, turizm çekim merkezine dönüşecek

Kastamonu’nun önemli turizmin merkezlerinden Pınarbaşı Horma Kanyonu’nun altyapısının iyileştirilerek turizm çekim merkezine dönüştürülmesi amacıyla Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı ve Pınarbaşı Belediyesi arasında proje sözleşmesi imzalandı.


Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) 2019 Yılı Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında desteklenme hak kazanan “Horma Kanyonu Mesire Alanı Projesi”nin sözleşmesi ajans hizmet binasında düzenlenen törenle Genel Sekreter Dr. Serkan Genç ve Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar tarafından imzalandı. Yılda 600 bin turistin ziyaret ettiği Pınarbaşı ilçesinin Horma Kanyonu’nda uygulanacak “Horma Kanyonu Mesire Alanı Projesi” ile yerli ve yabancı turistlerin temel ihtiyaçlarını karşılayacak sosyal donatıların yanında, seyir terası, çocuk parkı, yöresel satış yerleri, kır lokantası, kır bahçesi, mescit, turizm danışma ofisi, kamelyalar veziyaretçi otoparkları yapılacak.


KUZKA’nın yüzde 75’ine destek sağlayacağı proje, Kastamonu ve Pınarbaşı turizmine hem ziyaretçi ve hem de ekonomik bakımdan katkı sağlamasının yanında, ziyaretçilerin boş zamanlarını geçirebilecekleri, dinlenebilecekleri ve eğlenebilecekleri tesisleri de ilçeye kazandırmış olacak.24 ayda tamamlanması öngörülen proje ile Horma Kanyonu girişindeki atıl durumdaki alanın iyileştirilerek turizm çekim merkezi olması hedefleniyor.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 09:52
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