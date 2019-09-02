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Horasan’da tır traktöre çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Erzurum’un Horasan ilçesinde tırla traktörün çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.

02 Eylül 2019 Pazartesi 12:29
Horasan’da tır traktöre çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Erzurum’un Horasan ilçesinde tırla traktörün çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.


Kaza, dün gece geç saatlerde Horasan ilçesi Karaçuha Mahallesi Erzurum-Horasankara yolunda meydana geldi.


İddiaya göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen tır, sağ şeritte seyreden traktöre çarptı. Kazada, traktörde bulunan aynı ailedeniki kişiden Eren Çaldıran (15) olay yerinde hayatını kaybetti. Bir kişi de ağır yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekibinin müdahalesi sonrasında ambulanslarla Horasan İlçe Devlet Hastanesine oradan da Erzurum’a sevk edildi.


Kazada hayatını kaybeden Eren Çaldıranın cenazesi ise Horasan İlçe Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kısa sürede kaza haberini alanyakınları hastaneye akın etti. Eren Çaldıran’ın ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirdi. Polis, hastanede geniş güvenlik önlemleri alırken kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 12:29
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