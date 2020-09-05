Horasan Belediye Başkanı Abdulkadir Aydın 7 yıl önceki dava nedeniyle tutuklandı

Erzurum, Horasan Belediye Başkanı Abdulkadir Aydın, Ankara’da 7 yıl önce açılan bir davadan dolayı aldığı 9 senelik hapis cezası Yargıtay tarafından onandı.

Aydın’ın cezasının onanmasıyla birlikte, AK Partili başkanın bugün sabah saatlerinde tutuklandığı belirtildi.

Horasan Belediye Başkanı Abdulkadir Aydın, Ankara Açık Ceza ve İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

Abdulkadir Aydın kimdir?

Abdulkadir Aydın, 22 Temmuz 1961 tarihinde Erzurum’un Horasan ilçesinde dünyaya geldi. Aras nahiyesinde doğan Abdulkadir Aydın, ilkokulu Horasan İnkılap İlkokulu’nda okudu. Daha sonra Aras Ortaokulu’na geçen Abdulkadir Aydın, Horasan Lisesi’ndeki eğitiminin ardından askere giderek vatani görevini yerine getirdi.

Askerlik dönüşü 1983 senesinde kendisine ait şirketle birlikte iş hayatına atılan Abdulkadir Aydın, 2014 Yerel Seçimleri’nde Horasan Belediye Başkan adayı oldu ve kazandı. Evli ve iki çocuk babası olan AK Partili Abdulkadir Aydın, 2014 seçimlerinden önce açılan bir dava nedeniyle hapis cezası aldı.