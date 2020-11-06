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Ekonomi Honor'dan akıllı diş fırçası
Ekonomi

Honor'dan akıllı diş fırçası

Choice Usmile Sonic elektrikli diş fırçası, tek şarjla 6 aylık kullanım, sesten daha hızlı titreşim özelliği ve farklı akıllı modları bir arada sunuyor

Yeniakit Publisher
2020-11-06 10:57:27 -
Honor'dan akıllı diş fırçası

İSTANBUL (AA) - Honor, akıllı ürün stratejisi kapsamında geliştirdiği Honor Choice Usmile Sonic elektrikli diş fırçasını kullanıcıyla buluşturmaya hazırlanıyor.

Markadan yapılan açıklamaya göre, Huawei Technologies çatısı altında gençlere yönelik teknolojik ürünleriyle değer yaratan Honor, 1+8+N akıllı ekosistem stratejisi kapsamında sağlıklı yaşama yönelik olarak HONOR Choice Usmile Sonic elektrikli diş fırçasını geliştirdi.

Verilen bilgiye göre, Choice Usmile Sonic elektrikli diş fırçası, içerisinde yer alan sonic drive teknolojisi sayesinde dakikada 38 bin kez titreşimle diş macununu, dişleri derinlemesine temizleyebilen ince köpüğe dönüştürebiliyor.

Usmile Sonic elektrikli diş fırçası, Beyazlık Modu'nda ise iki farklı frekans arasında titreşimi değiştirerek, daha beyaz dişler sağlıyor.

Temizlik ve yumuşak gibi iki farklı moda daha sahip olan fırça, her modda her bölgeyi en az 30 saniye temizlemek için 30 saniye sonrasında titreşerek uyarıda bulunuyor.

Usmile Sonic elektrikli diş fırçası iki farklı uç, tek şarjla 6 aylık kullanım, sesten daha hızlı titreşim özelliği ve farklı akıllı modları bir arada sunuyor.

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