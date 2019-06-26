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Honor 7C, özel fiyatıyla A101'de satışta

Honor, fiyat performans oranıyla dikkati çeken ürünü Honor 7C'yi bin 99 TL fiyat etiketiyle A101'de satacak

26 Haziran 2019 Çarşamba 15:37
Honor 7C, özel fiyatıyla A101'de satışta

İSTANBUL (AA) - Honor 7C, yarın Türkiye’nin en büyük perakende zincirlerinden A101'e özel bin 99 TL fiyatıyla satışa sunulacak.

Honor'dan yapılan açıklamaya göre, teknolojiyi gençlerin ihtiyaçlarına adapte eden vizyoner ürünlerin yaratıcısı Honor, fiyat performans oranıyla dikkati çeken ürünü Honor 7C’yi bin 99 TL fiyat etiketiyle A101'de satacak.

3 GB RAM, 32 GB depolama, yüz ile kilit açma özelliği, çift kamera teknolojisi, portre modu gibi pek çok özelliği bünyesinde barındıran Honor 7C, ikinci flaşı ve 8 MP özçekim kamerasıyla da dikkati çekiyor.


- Çift kamera, önde ikinci flaş


13 MP+2 MP çift arka kameraya sahip Honor 7C, portre çekimlerinde, bokeh efektini etkinleştirerek profesyonel kalitede fotoğraflar ortaya çıkarıyor.

İkinci flaşa sahip 8 MP ön kamera ise özçekimlerin düşük ışıklı ortamlarda bile net ve canlı çıkmasını sağlıyor.

Üst sınıf modellerde kullanılan yüz ile kilit açma özelliğini de kullanıcılara sunan cihazın ekran kilidini bir bakışla açmak mümkün oluyor.

5,99 inç FullView ekrana sahip olan cihaz, 18:9 oranıyla sinema benzeri sürükleyici bir seyir keyfi yaşatıyor. Azaltılmış çerçeveler ve büyük ekran; Youtube ve Netflix gibi video servislerinde kullanıcıların uzun süre keyifle zaman geçirmesini sağlıyor.


- Honor 7C için 24 saat içinde çözüm


Honor, Türkiye’nin 3 büyük şehrinde yer alan merkez servis noktalarında sunduğu hızlı ve etkili satış sonrası hizmetle de kullanıcıların cihazlarından çok daha uzun süre fayda sağlamalarına olanak tanıyor.

Honor 7C kullanıcıları, cihazlarıyla ilgili ihtiyaçlarını merkez servis noktalarında bir saatten kısa sürede çözebiliyor. Ayrıca, Türkiye’nin dört bir yanındaki Honor kullanıcılarına kargo süresi hariç 24 saat içinde çözüm sunuluyor.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 15:37
  1. A101
  2. Honor 7C

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