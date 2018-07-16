Honor 10 satışa sunuldu

Yapay zeka destekli kamerası ve şık tasarımıyla dikkat çeken akıllı telefon, sadece Türkiye’nin lider e-ticaret platformu Hepsiburada üzerinden 2.999 TL fiyat etiketiyle piyasaya sürülüyor.

Honor Türkiye Başkanı Kevin Wang, “Türk gençler için burada yeni bir yaşam tarzı sunmak istiyoruz, onlar sadece müşterilerimiz değil, bizim ilhamımız. Artık küresel dijital stratejimiz ile paralel olarak lider kanal ortağı ile birlikteyiz. Yeni ürünlerle yıl sonuna kadar ürün portföyümüzü genişletiyor olacağız” dedi. Honor’un Türkiye’deki tek satış kanalı olmaktan dolayı mutluluk duyduklarına belirten Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan ise “Hepsiburada, dijital tüketiciye ulaşmak için güçlü bir kanal konumunda. Bu gücümüzü Honor ile paylaşmaktan ve Honor 10’un Türkiye’deki tek satış kanalı olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.