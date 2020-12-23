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Aktüel Hong Konglu muhalif medya patronu Jimmy Lai kefaletle serbest bırakıldı
Aktüel

Hong Konglu muhalif medya patronu Jimmy Lai kefaletle serbest bırakıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-23 12:32:39 -
Hong Konglu muhalif medya patronu Jimmy Lai kefaletle serbest bırakıldı

​​​​​​​ANKARA (AA) - Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde muhalif medya patronu ve demokrasi yanlısı aktivist Jimmy Lai, kefaletle serbest bırakıldı.

Hong Kong'da, dolandırıcılık ve ulusal güvenliği tehlikeye atmakla suçlanan Lai'nin, gözaltına alındıktan üç hafta sonra Yüksek Mahkeme tarafından kefaletle serbest bırakılma talebi kabul edildi.

Lai'nin yargılandığı dava, savcılık makamının medya patronunun 1000'den fazla tweeti ve Twitter'da yaptığı yorumların incelenmesi için süre istemesi üzerine 16 Nisan'a ertelenmişti.

Jimmy Lai, Ulusal Güvenlik Yasası kapsamında yabancı güçlerle gizlice iş birliği yaparak ulusal güvenliği tehlikeye atmakla suçlanıyor.

Lai, Next Digital şirketine ait büronun kira sözleşmesinin süresinin ihlal edildiği iddiasıyla bağlantılı olarak da dolandırıcılıkla itham ediliyor.

- Hong Kong'da yürürlüğe giren yeni güvenlik yasası

Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi (UHK) Daimi Komitesinde 30 Haziran'da oy birliğiyle kabul edilen yasa, Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından da imzalamıştı.

Devleti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri yasaklayan ilgili yasa, Çin hükümetinin onayı sonrasında Hong Kong yerel hükümetinin resmi gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Yasa, içeriği itibarıyla asıl olarak Haziran 2019'da suçluların Çin'e iadesini öngören yasa tasarısına karşı başlatılan ve yıl sonuna kadar yoğun kitle protestolarıyla sürdürülen hükümet karşıtı protesto hareketini hedef alıyor.

Yasa ile Çin medyası tarafından "Hong Kong'un vatan hainleri" olarak yansıtılan muhalif gazeteciler, iş adamları ve aktivistlerin ulusal güvenlik gerekçesiyle yargılanmalarının önü açılırken, bu kapsamda yasaklanan suçları işleyenlere 3 yıldan müebbete kadar hapis cezası verileceği belirtiliyor.









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