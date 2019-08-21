0553 313 94 23

Hong Kong'da protestolar devam ediyor

Yuen Long metro durağında geçen ay meydana gelen şiddet olayını hatırlatmak için oturma eylemi yapan göstericiler, polisin müdahalesiyle karşılaştı

21 Ağustos 2019 Çarşamba 19:10
Hong Kong'da protestolar devam ediyor

HONG KONG (AA) - Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde yüzlerce kişi, geçen ay kimliği bilinmeyen bir grubun göstericilere uyguladığı şiddeti protesto etmek için oturma eylemi düzenledi.

Hong Kong'da yüzlerce kişi, haziranda başlayan geniş çaplı gösterilerin ardından 21 Temmuz'da metro ağının Yuen Long durağında bir grubun göstericilere uyguladığı şiddeti aynı durağı işgal ederek protesto etti.

Sosyal medya ağlarından Facebook ve Telegram'dan yaptıkları çağrılarla organize olan göstericiler, yerel saatle 19.00'da Yuen Long'da bir araya geldi. "Bağımsız Hong Kong, gangster polis" sloganı atan göstericiler, metronun bazı yerlerine 21 Temmuz'daki olaylara ilişkin fotoğraflar astı ve duvarlara tepki yazıları yazdı.

Polisin müdahale ettiği olayda göstericiler yangın tüplerini açarak karşılık verdi.

Kasklı, yüzleri çoğunlukla siyah maskeli ve siyah elbiseli protestocular, fotoğraf ve görüntülerinin alınmasına tepki göstererek yapılan röportajlarda isimlerini vermekten kaçındı.

- "21 Temmuz olayını hatırlatmak için toplandık"

Adının "Galatsi" olduğunu söyleyen gösterici AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Geçen ay, 21 Temmuz'da buradaki metro durağında bir şeyler yaşandı. İnsanlar yardım çağırdı, polisi aradı. Polisler cevap vermedi. İnsanlar dövüldü, incindi ve biz çok sinirliyiz. Sözde yaklaşık bir ay süren soruşturmadan sonra 7 kişi gözaltına alınmıştı. Hiçbiri mahkemeye çıkarılmadı. Bu yüzden buradayız. Burada geçen ay olanları hatırlamak ve unutturmamak için buradayız." ifadesini kullandı.

Kenny Ho da "Hong Konglular iade tasarısı ve hükümetin bazı eylemlerinden memnun değil, bu yüzden buradayız." dedi.

- Çin'e iade tasarısı

Hong Kong'da hüküm giyen veya haklarında suç isnadı olan kişilerin Çin'e, Makao Özel İdare Bölgesi'ne ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı, 3 Nisan'da parlamentoya sunulmuştu.

Tasarı, politik suçları kapsam dışında tutuyor ancak 7,4 milyon nüfuslu Hong Kong'da halkın büyük bölümü, insanların Çin'in yargı sistemi altında keyfi gözaltılar, adil olmayan yargı süreçleri ve hatta işkenceye maruz kalacağı kaygısını paylaşıyor. 

Muhalifler yasanın çıkması halinde bunun Çin'in Hong Kong'daki siyasi muhalifleri hedef almasıyla sonuçlanacağından endişe ediyor.  

- Hong Kong'un statüsü

Hong Kong, 1898'de imzalanan "kira sözleşmesiyle" uzun yıllar İngiltere hakimiyetinde kaldıktan sonra 1997'de Çin'e devredilmişti.  

İmzalanan ortak deklarasyon çerçevesinde Hong Kong'a, 2047'ye kadar Çin'e sadece dış politika ve savunma gibi alanlarda bağlı kalarak "tek ülke, iki sistem" politikasıyla idari bağımsızlığını ve yapısını koruma hakkı tanınmıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 19:10
  1. Çin
  2. Hong Kong
  3. protesto
  4. suçluların Çin'e iadesi tasarısı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dorsesinde kaynak yapılan tırda yangın çıktı
    1. Dorsesinde kaynak yapılan tırda yangın..
    2. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın..
    3. Kalın: (Güvenli bölge) "Fiiliyattaki..
    4. Kayserispor'da MKE Ankaragücü maçı..
    5. Başkan Alan: “Hazırlıklarımızı..
    6. Başkan Güney’den sel açıklaması
    7. DÜZELTME - "Fenerbahçe'de İdil..
    8. Kalın: (Orman yangınları) "Yangında..
    9. "Arap ülkeleri, Filistin davası ve..
    10. Kalın: "Önümüzdeki aylarda enflasyonda..
    11. Kalın: (İdlip'te saldırı)..
    12. Terörist ilan edilip darp edilmişti!..
    13. Brezilya'da orman yangınlarında artış
    14. Fildişi Sahili'nde tanı konulamayan..
    15. Şanlıurfa'da patlayıcı bulunan paket..
    16. Hong Kong'da protestolar devam ediyor
    17. Fenerbahçe'de İdil Saçalır'la..
    18. Yozgat'ta ambulans devrildi: 1'i bebek..
    19. Elektrik akımına kapılarak hayatını..
    20. Sulama kanalından çıkartılan gencin..
    21. Futbol: Uluslararası Starway Turnuvası
    22. Şiddetli yağış arabaları sürükledi
    23. Üvey torunu tarafından öldürülen yaşlı..
    24. TESKİ ve özel hastane arasında protokol
    25. Ataşehir’de alışveriş merkezinde..
    26. Tatar: "Kuzey Kıbrıs ile Türkiye’nin..
    27. Kuvvetli yağış kazayı da beraberinde..
    28. 3 isim daha görevden alındı
    29. Ruslardan çarpıcı 'F-35' yazısı: 100..
    30. Şehit ateşi Adıyaman’a düştü
    Mehmet Ağar'dan dikkat çeken kayyım açıklaması! 'Bunu yaparsanız...'
    Mehmet Ağar'dan dikkat çeken kayyım açıklaması! 'Bunu yaparsanız...'
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..

    Günün Karikatürü

    21 Ağustos 2019
    Yerine kayyım atanan Ahmet Türk sahiplerinin yanına koştu!
    Yerine kayyım atanan Ahmet Türk sahiplerinin yanına koştu!
    Kötü sürprizle karşılaşabilirsiniz! Bunu yapanların emekliliği erteleniyor
    Kötü sürprizle karşılaşabilirsiniz! Bunu yapanların emekliliği erteleniyor