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Dünya Hong Kong'da muhalif medya patronuna kötü haber! Mahkeme kararı bozuldu
Dünya

Hong Kong'da muhalif medya patronuna kötü haber! Mahkeme kararı bozuldu

Nihai Temyiz Mahkemesinin, Hong Kong'da ulusal güvenlik kanununu ihlal ve yolsuzluktan yargılanan muhalif iş insanı Jimmy Lai'nin kefaletle serbest bırakılmasına dair mahkeme kararını bozduğu bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-01 00:21:00 - 2021-01-01 00:24:34
Hong Kong'da muhalif medya patronuna kötü haber! Mahkeme kararı bozuldu

Nihai Temyiz Mahkemesinin, Hong Kong'da ulusal güvenlik kanununu ihlal ve yolsuzluktan yargılanan muhalif iş insanı Jimmy Lai'nin kefaletle serbest bırakılmasına dair mahkeme kararını bozduğu bildirildi.

Temyiz Mahkemesi Perşembe günü, yargıçlar suçlamaların ciddiyeti sebebi ile hükümetin kefaletle cezalandırılmasına karşı itirazını değerlendirirken Lai'nin gözaltına alınması gerektiğine karar verdi.

Savcılar, 23 Aralık'ta yaklaşık 1,3 milyon dolar kefaletle serbest kalan Lai'nin serbest bırakılmasına itiraz ederek, kararı Nihai Temyiz Mahkemesine taşıdı.

Nihai Temyiz Mahkemesi, ulusal güvenlik kanununu ihlal ve yolsuzluk suçlarından gözaltına alınan Lai'nin kefaletle serbest bırakılmasına yönelik alt mahkemenin kararını "hatalı olduğu" gerekçesi ile bozdu ve Lai'nin tutuklu yargılanmasına hükmetti.

Jimmy Lai, ulusal güvenlik yasası kapsamında yabancı güçlerle gizli iş birliğinde bulunarak ulusal güvenliği tehlikeye atmak ve dolandırıcılıkla suçlanıyor.

Hong Kong'da yürürlüğe giren yeni güvenlik yasası

Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi (UHK) Daimi Komitesinde 30 Haziran'da oy birliğiyle kabul edilen yasa, Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından da imzalamıştı.

Devleti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri yasaklayan ilgili yasa, Çin hükümetinin onayı sonrasında Hong Kong yerel hükümetinin resmi gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Kanun, içeriği itibarıyla asıl olarak Haziran 2019'da suçluların Çin'e iadesini öngören yasa tasarısına karşı başlatılan ve yıl sonuna kadar yoğun kitle protestolarıyla sürdürülen hükümet karşıtı protesto hareketini hedef alıyor.

Yasa ile Çin medyası tarafından "Hong Kong'un vatan hainleri" olarak yansıtılan muhalif gazeteciler, iş adamları ve aktivistlerin ulusal güvenlik gerekçesi ile yargılanmalarının önü açılırken, bu kapsamda yasaklanan suçları işleyenlere 3 yıldan müebbete kadar hapis cezası verileceği ifade ediliyor.

Kaynak: star.com.tr

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