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Aktüel Hong Kong'da 700 yıllık resimli parşömen 41,8 milyon dolara satıldı
Aktüel

Hong Kong'da 700 yıllık resimli parşömen 41,8 milyon dolara satıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-08 13:02:59 -
Hong Kong'da 700 yıllık resimli parşömen 41,8 milyon dolara satıldı

HONG KONG (AA) - Hong Kong'da düzenlenen açık artırmada 700 yıllık parşömen 41,8 milyon dolara alıcı buldu.

Yuan Hanedanlığı dönemine ait olduğu tahmin edilen "At Sırtında Geri Dönen Beş Sarhoş Prens" isimli resimli parşömen, müzayede evi Sotheby’s tarafından düzenlenen açık artırmada satışa çıkarıldı.

Açık artırmada, ismi açıklanmayan bir alıcı 41,8 milyon dolara 700 yıllık parşömene sahip oldu.

Parşömenin dört görevli ile birlikte ata binen prensleri tasvir ettiği ve prenslerden birinin Tang Hanedanlığı'nın en uzun süre hüküm süren İmparatoru Xuanzong olduğu belirtiliyor.

2 metre uzunluğundaki parşömenin en fazla 15 milyon dolara alıcı bulacağı tahmin ediliyordu.


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