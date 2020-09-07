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Aktüel Hong Kong polisinin 12 yaşındaki kıza müdahalesi tepki çekti
Aktüel

Hong Kong polisinin 12 yaşındaki kıza müdahalesi tepki çekti

Yeniakit Publisher
2020-09-07 15:43:41 -
Hong Kong polisinin 12 yaşındaki kıza müdahalesi tepki çekti

ANKARA (AA) - Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde emniyet güçlerinin, Yasama Konseyi (Yasama Meclisi) seçimlerinin ertelenmesine karşı düzenlenen protestolar sırasında 12 yaşındaki bir kıza müdahalesi tepki topladı.

BBC’nin haberine göre, Hong Kong polisi, dün Yasama Konseyi seçimlerinin ertelenmesini protesto amacıyla binlerce kişinin katıldığı gösterilerde yasa dışı toplanma suçlamasıyla 289 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltılar sırasında polisin 12 yaşındaki bir kıza yönelik sert müdahalesi kameralara yansıdı. Görüntülerde protesto alanında polisin kendisine bir şeyler söylemesinin ardından koşar adımlarla oradan uzaklaşmaya çalışan kızın, bir kaç polisin ani ve sert müdahaleyle yere yatırıldığı görülüyor.

Hong Kong Emniyet güçleri olaya ilişkin, "gençlerin yasaklı protestolara katılmasından endişe duyulduğu ve söz konusu kıza aniden şüpheli bir şekilde kaçmaya çalıştığı gerekçesiyle minimum gerekli güç kullanıldığı" açıklamasını yaparken, ailesi ise kızlarının protestolara katılmak için değil okul ihtiyaçlarını almak için dışarıda olduğunu ve polisle karşılaşınca korktuğunu savundu.

Hong Kong’da geçen yıl haziran ayında suçluların Çin’e iadesi tasarısına karşı başlayan ve giderek hükümet karşıtı gösterilere dönüşen toplumsal hareketlerde zaman zaman lise düzeyi okulların öğrencileri de protestolara katılmıştı.

Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, 31 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Yasama Konseyi (Yasama Meclisi) seçimlerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gerekçesiyle 1 yıl ertelendiğini duyurmuştu.

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