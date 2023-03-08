  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Honduras'ta yine katliam!
Dünya

Honduras'ta yine katliam!

Orta Amerika ülkesi Honduras'ta silahlı saldırı sonucu 9 kişi öldürüldü.

Yeniakit Publisher
2023-03-08 07:53:00 -
Honduras'ta yine katliam!

Bölge basınında çıkan habere göre, ülkenin merkez bölgesi Comayagua kentinin El Portillo de la Mora köyünde bir araç pusuya düşürüldü.

Silahlı saldırıda olay yerinde 9 kişi hayatını kaybetti. Öldürülenler arasında bir kadın ile bir çocuğun da bulunduğu bildirildi.

Olay yerine çok sayıda polisin sevk edildiği ve soruşturma başlatıldığı bilgisi paylaşıldı.

Polis kaynaklarında, Honduras'ta şiddet olayları nedeniyle her gün ortalama 10 ila 15 kişinin öldürüldüğü kaydedildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23