Honduras'ta yine katliam!

Bölge basınında çıkan habere göre, ülkenin merkez bölgesi Comayagua kentinin El Portillo de la Mora köyünde bir araç pusuya düşürüldü.

Silahlı saldırıda olay yerinde 9 kişi hayatını kaybetti. Öldürülenler arasında bir kadın ile bir çocuğun da bulunduğu bildirildi.

Olay yerine çok sayıda polisin sevk edildiği ve soruşturma başlatıldığı bilgisi paylaşıldı.

Polis kaynaklarında, Honduras'ta şiddet olayları nedeniyle her gün ortalama 10 ila 15 kişinin öldürüldüğü kaydedildi.

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