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Dünya Honduras'ta 7 kişi silahlı saldırıda öldürüldü
Dünya

Honduras'ta 7 kişi silahlı saldırıda öldürüldü

Orta Amerika ülkesi Honduras'ta 7 kişi silahlı saldırı sonucu öldürüldü.

Yeniakit Publisher
2023-03-06 09:38:00 -
Honduras'ta 7 kişi silahlı saldırıda öldürüldü

Orta Amerika ülkesi Honduras'ta 7 kişi silahlı saldırı sonucu öldürüldü.

Bölge basınında çıkan habere göre, başkent Tegucigalpa'nın Comayagüela kentinde, silahla öldürülmüş 7 kişinin cesedi bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, cesetlerin 4'ü kadın olmak üzere 7 kişiye ait olduğunu belirledi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı, cesetlerin kimlik tespiti için adli tıp morguna kaldırıldığı bildirildi.

Polis kaynaklarında, Honduras'ta şiddet olayları nedeniyle her gün ortalama 10 ila 15 kişinin öldürüldüğü kaydedildi.
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