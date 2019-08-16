0553 313 94 23

HondaJet, 2019 yılının ilk yarısında sınıfının en çok satan uçağı oldu

Honda Aircraft Company, HondaJet’in Genel Havacılık Üreticileri Birliği (GAMA) verilerine göre 2019 yılının ilk yarısında sınıfının en çok satan uçağı olduğunu açıkladı.

16 Ağustos 2019 Cuma 11:43
HondaJet, 2019 yılının ilk yarısında sınıfının en çok satan uçağı oldu

Honda Aircraft Company, HondaJet’in Genel Havacılık Üreticileri Birliği (GAMA) verilerine göre 2019 yılının ilk yarısında sınıfının en çok satan uçağı olduğunu açıkladı. Şirket, 2019 yılının ilk 6 ayında müşterilerine 17 adet uçak teslim etti.


İki yılı aşkın bir süredir sınıfının en çok satan uçağı olan HondaJet, 2019 yılının ilk yarısında sınıfının en çok satan uçağı oldu.


Şirketten yapılan açıklamaya göre HondaJet kısa bir süre önce Hawaii’de hizmete giren ilk hafif jet oldu. 2 adet HondaJet Elite, 15 adetlik HondaJet filosuyla lüks ve kullanışlı charter hizmetleri sağlayan ve yeni kurulan Wing Spirit firmasına teslim edildi. Honda Aircraft bunun dışında Kuzey Carolina’daki üretim verimliliğini arttırmak üzere 15,5 milyon dolar yatırımla 83.000 metrekarelik yeni üretim tesisinin temelini attı. HondaJet Elite ayrıca bu ay Çin Sivil Havacılık İdaresi’nden (CAAC) tip onayı sertifikası da aldı.


Honda Aircraft Company’nin Başkan ve CEO’su Michimasa Fujino yapmış olduğu değerlendirmede, “HondaJet günümüzde olduğu gibi gelecekte de müşterilerimizin tercih ettiği uçak olmaya devam edecek ve bundan dolayı heyecan duyuyoruz. Sınıfımızdaki en çok satan uçak şirketi olarak konumumuzu korumaya devam ediyoruz. Bu, sınıfının en rekabetçi hafif jetini üretme konusunda ekibimizin göstermiş olduğu özen ve çabanın yansıması” dedi.


Honda Aircraft Company’nin satış ve servis hizmet alanı; Kuzey Amerika, Avrupa, Orta ve Güney Amerika, Güneydoğu Asya, Çin, Orta Doğu, Hindistan ve Japonya olmak üzere son derece geniş bir alanı kapsıyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 11:43
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Elektrik sorununu çözen ekibi kemençe ile karşıladılar
    1. Elektrik sorununu çözen ekibi kemençe..
    2. Meksika’da 65 göçmen açlıktan ölmek..
    3. '2020'de 40 milyon kişi katarakt..
    4. 'Kümbetteki mezarın Sultan Alaaddin'e..
    5. Katil Esed’in gerçek soyadı ortaya..
    6. Mega yat "Flying Fox"a 200 bin litre..
    7. Adil Gevrek: “Hakem turu alıp onlara..
    8. Mersin ihracatı, ilk 5 ayda yüzde 4,..
    9. (Özel) Sular çekilince köy ortaya çıktı
    10. Küçükçekmece’de sanat ve meslek..
    11. Erdoğan'dan şehit ailesine taziye
    12. MSB'den kasım dönemi celb işlemlerine..
    13. Ahşap yüklü kamyon alev topuna döndü
    14. İran Dışişleri Sözcüsü: “Grace-1’e..
    15. Başkan Bozkurt çevre temizliği..
    16. ’Tarım ve İnsan’ konulu fotoğraf..
    17. Yöresel ürünler Osmaneli’nde büyük..
    18. Bilecik’te son 8 ayda 420 köpek ile..
    19. Malatya İdmanyurdu’nda yeni sezon..
    20. Araban Ovası’nda yetişen organik..
    Yunan basını manşetlerine taşıdı! 'Türkler füzeleri ateşliyor'
    Yunan basını manşetlerine taşıdı! 'Türkler füzeleri ateşliyor'
    Ak Partili isimden çarpıcı yeni parti yorumu! Nasıl oy kaybettiklerini açıkladı
    Ak Partili isimden çarpıcı yeni parti yorumu! Nasıl oy kaybettiklerini açıkladı
    'Laik dinozor' müftü olmaya soyundu! Cumhuriyet yazarından ‘Kurban’la ilgili skandal sözler
    'Laik dinozor' müftü olmaya soyundu! Cumhuriyet yazarından ‘Kurban’la ilgili skandal sözler
    AK Parti, Gül ve Davutoğlu’na neden yer vermedi? İşte AK Parti cephesinden gelen cevap
    AK Parti, Gül ve Davutoğlu’na neden yer vermedi? İşte AK Parti cephesinden gelen cevap
    Gazinin darp edildiği kafede rezalet! Çok sayıda polis ve zabıta sevk edildi
    Gazinin darp edildiği kafede rezalet! Çok sayıda polis ve zabıta sevk edildi

    Günün Karikatürü

    16 Ağustos 2019
    Kandil’de vahşet! Teröristleri yakarak öldürdüler
    Kandil’de vahşet! Teröristleri yakarak öldürdüler
    İlk yerli uçak gemisini tanıttılar! Onlarca savaş uçağı taşıyabiliyor
    İlk yerli uçak gemisini tanıttılar! Onlarca savaş uçağı taşıyabiliyor