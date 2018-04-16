Honda'dan müjde geldi!

Honda; dizel motorlu Honda Civic Sedan da dâhil olmak üzere Türkiye’de üretilen tüm Civic Sedan modelleri için geçerli olacak özel bir fırsat sunuyor. Nisan ayı boyunca geçerli olacak bu avantaj kapsamında 98 bin 650 TL’den başlayan fiyata sahip Civic Eco, Civic RS ve Civic Dizel modelleri, 25 bin TL için 15 aylık vadede satışa sunuldu. Civic Sedan, geniş motor seçeneği ile hem ekonomi hem de performans anlamında tüm tüketicilerin beklentisini rahatlıkla karşılayabiliyor.