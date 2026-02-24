Honda'dan motosiklet kullanıcılarına özel mobil uygulama

Honda, motosiklet kullanıcılarına yönelik dijital hizmet ağını genişleterek “Honda Yanımda” mobil uygulamasını devreye aldı. Honda Yanımda; servis randevusu oluşturma, servis sürecini anlık takip etme ve yolda kalma durumunda çekici hizmeti talebi gibi temel hizmetleri tek bir çatı altında toplarken, kullanıcıya özel satış ve servis kampanya önerileriyle kişiselleştirilmiş bir deneyim sunuyor. Uygulama, iOS ve Android işletim sistemine sahip akıllı telefonlardan ücretsiz olarak indirilebiliyor.

Türkiye’nin en çok satan motosiklet markası Honda, müşteri deneyimini dijital çözümlerle güçlendirme hedefi doğrultusunda geliştirdiği Honda Yanımda mobil uygulamasını motosiklet kullanıcılarının kullanımına sundu. Honda motosiklet sahipleri, uygulama sayesinde motosikletlerine ilişkin servis, bakım ve yol yardım süreçlerini tek bir platform üzerinden kolayca yönetebiliyor. Bunun yanı sıra mobil uygulama, kullanıcıya özel satış ve servis kampanya önerileriyle kişiselleştirilmiş bir deneyim de sunuyor.

Honda Yanımda uygulamasını indirip motosiklet doğrulama adımını tamamlayan kullanıcılar; motosikletlerine ait kullanım kitapçıklarını uygulama üzerinden görüntüleyebiliyor veya PDF formatında indirerek diledikleri zaman erişebiliyor. Kullanıcılar, kendi motosikletleriyle uyumlu orijinal aksesuarları inceleyebiliyor ve ilgilendikleri aksesuarlar için iletişim formu aracılığıyla yetkili satış danışmanlarından detaylı bilgi alabiliyor. Uygulama, Honda tarafından gönüllü geri çağırma kapsamında tespit edilen ve yetkili servislerde ücretsiz olarak giderilen teknik durumlara ilişkin bildirimleri de doğrudan kullanıcıya iletiyor. Honda Yanımda mobil uygulaması, iOS ve Android işletim sistemine sahip akıllı telefonlardan ücretsiz olarak indirilebiliyor.

Honda motosikletlerin servis ve bakım süreçleri

Honda Yanımda uygulaması ile motosiklet kullanıcıları; bakım ve onarım geçmişlerini görüntüleyebiliyor, diledikleri tarih ve saat aralığını seçerek online servis randevusu oluşturabiliyor. Oluşturulan randevular uygulama üzerinden kolayca değiştirilebiliyor veya iptal edilebiliyor. Motosikletin servisteki durumu ise anlık olarak takip edilebiliyor. Servis sürecinde ek bir onarım ihtiyacı doğması halinde, yetkili servis danışmanı tarafından oluşturulan online iş emri üzerinden onay veya ret işlemleri yine uygulama aracılığıyla hızlıca gerçekleştirilebiliyor.

7/24 aktif yol yardım desteği

Honda Yanımda, motosiklet kullanıcılarına 7 gün 24 saat aktif yol yardım hizmetine tek dokunuşla erişim imkânı sunuyor. Yolda kalınması durumunda uygulama üzerinden kolayca çekici hizmetine ulaşılabiliyor ve Honda motosikletinizin en yakın yetkili Honda bayisine transferi sağlanıyor. Honda Yanımda kullanıcıları, Honda motosiklet modellerine ait güncel fiyat listelerini kolayca görüntüleyebilirken; bakım, servis kampanyaları ile etkinliklere yönelik bildirimleri de uygulama üzerinden takip edebiliyorlar.

Kullanıcıların ihtiyaçlarını ve taleplerini dijital olarak hızlı ve kolayca çözümlemek amacıyla hayata geçirilen Honda Yanımda uygulaması, geri bildirimler ve kullanıcı değerlendirmelerine göre geliştirilmeye de devam edecek.