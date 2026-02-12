Efsane geri döndü! Honda Prelude hibrit motorla yeniden yollara çıkıyor

Honda’nın spor ruhunu yansıtan S600, S2000 ve Type S gibi modellerinden miras alınan "S", Honda’nın “sürüş keyfi” kavramının temelini oluşturuyor. "S+" içindeki "+" işareti ise, "senkronize," "özel" ve "büyüleyici" gibi ifadelerle Honda’nın yeni bir değer ekleme vizyonunu, “Shift” kelimesi ise insanları ve otomobilleri yeni bir dünyaya taşımayı hedefleyen yenilikçi yaklaşımını temsil ediyor. Honda S+ Shift teknolojisi, hızlı vites değişimlerinin sesini ve hissini yeniden yaratarak sürücüyle araç arasındaki etkileşimi güçlendiriyor. Bu sistem, Prelude’un sürüş heyecanını tamamen yeni bir boyuta taşıyor. Honda’nın Lineer Shift Control teknolojisinin en gelişmiş versiyonu olan sistem, Aktif Ses Kontrolü (ASC) ile birlikte çalışarak motor devri, hız ve motor sesi arasında daha doğal bir senkron oluşturuyor. Yeni geliştirilen bu teknoloji sayesinde, sanal sekiz ileri şanzıman yapısı devreye giriyor ve sürücüyle otomobil arasındaki bağı daha da kuvvetlendiriyor. Direksiyon üzerindeki elcikler aracılığıyla kontrol edilen sistem, sürücünün manuel vites hissiyle vites değiştirmesine olanak tanıyor. Ayrıca, vites küçültme sırasında motor freni etkisi ve gaz pedalı üzerinde daha hassas bir kontrol sağlayarak, gerçek bir spor otomobil deneyimi yaşatıyor. Prelude, Honda’nın S+ Shift teknolojisi ile 25 yılı aşkın hibrit deneyiminden güç aldığı e:HEV tam hibrit güç aktarma sistemini bir araya getiriyor. Yeni Prelude’un 184 PS (135 kW) gücündeki 2.0 litrelik benzinli motoru, çift motorlu otomatik şanzıman ile birleşerek yüksek verimlilik, akıcı performans ve doğrudan güç aktarımı sağlıyor. Sürücüler, tek bir düğmeyle “Konfor”, “GT”, “Spor” ve “Kişisel” olmak üzere dört farklı sürüş modu arasında kolayca geçiş yapabiliyor. Ek olarak sürüş modları; güç aktarım sistemi, süspansiyon ve direksiyon tepkilerini sürücünün tercihine göre ayarlayarak her koşulda ideal sürüş deneyimi sunuyor.