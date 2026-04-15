Honda tasarımda zirveyi bırakmadı! Red Dot 2026’da dört modelle ödül topladı

Honda, 2026 Red Dot Tasarım Ödülleri’nde elde ettiği sonuçlarla tasarım gücünü bir kez daha uluslararası vitrine taşıdı. Dünyanın en saygın ödülleri arasında yer alan Red Dot Tasarım Ödülleri’nde 2026 yılı kazananları açıklandı. Honda’nın WN7 elektrikli motosikletinin ve UNI-ONE mobilite robotunun, prestijli ürün tasarım organizasyonu tarafından verilen en yüksek ödül olan “Red Dot: En iyinin en iyisi” ödülüne layık görüldü. Otomobil tarafında Prelude e:HEV ile Miimo 150i/2200i robotik çim biçme makinesi modelleri de aynı yarışmada Red Dot kazananı olarak ödüllendirildi.

Honda, 2020 yılından bu yana Otomobil, Motosiklet ve Güç Ürünleri ürün gamı genelinde toplam 22 farklı ürünüyle Red Dot ödülü kazandı. 2026 yılında elektrikli motosiklet WN7, 2025 yılında yenilikçi, tamamen elektrikli mikromobilite aracı Fastport eQuad ve 2020 yılında Honda e “Red Dot: En iyinin en iyisi” ödülünü kazanan Honda ürünleri oldu.

Honda Ar-Ge Tasarım Merkezi Operasyon Direktörü Toshinobu Minami, ödüllerden duydukları büyük gururu dile getirirken “Honda WN7 ve UNI-ONE ‘Red Dot: En iyinin en iyisi’ ödülünü, Prelude ile Miimo 1500i/2200i modelleri de Red Dot ödülünü kazandı. Yedi yıl üst üste Red Dot ödüllerine layık görüldüğümüz için gururluyuz. Kazandığımız ödüllerin, Honda’nın mobiliteyi geliştirme ve günlük yaşamı daha kolay ve keyifli hale getirme tutkusunun geniş kitleler tarafından kabul edildiğinin göstergesi olduğuna inanıyoruz.” Ayrıca Minami, Honda tasarımlarının vizyonunu “Honda olarak insanları şaşırtan, ilham veren yeni değerler üretmeye ve yaşamın potansiyelini genişleten mobilite çözümleri sunmaya devam edeceğiz” şeklinde vurguladı.

“En iyinin en iyisi”: Honda WN7 ve UNI-ONE

“Rüzgar gibi es” konseptiyle geliştirilen WN7, Honda’nın ilk tam boyutlu elektrikli naked motosiklet modeli olarak öne çıkıyor. Gövdenin merkezinde konumlandırılan batarya ile hafif bir gövde elde edilirken; ince ve kompakt tasarım hayata geçiriliyor. “Fonksiyonelliği artırmak ve motosiklet tasarımının özünü ortaya koymak” hedefiyle geliştirilen modelde; akıcı bir tasarım dili, güçlü ve karakteristik bir siluet ile WN7’nin imza niteliğindeki far tasarımı dikkat çekiyor. Bu özelliklerin, gelecekteki Honda elektrikli motosiklet modellerinde ortak bir kimlik unsuru olarak kullanılması da planlanıyor.

Honda’nın insansı robot ASIMO da dahil olmak üzere robotik alanındaki araştırmalarından elde ettiği teknolojilerden yararlanarak geliştirdiği UNI-ONE, “En iyinin en iyisi” ödülüne layık görüldü. Kullanıcının oturma pozisyonda yalnızca vücut ağırlığını kullanarak yön verebildiği, eller serbest kullanım sunan bir mobilite robotu olan UNI-ONE, çocuklardan yaşlılara kadar her yaş grubuna hitap edecek şekilde tasarlandı. Yuvarlak tasarım çizgileri ve gizli tekerlekleriyle, oturan kullanıcı ile bütünlük hissi yaratan model ile Honda, iş verimliliğini artırmayı ve özellikle yaşlılar başta olmak üzere farklı bireylerin toplumda aktif rol almasını ve mobilite deneyimine erişimini desteklemeyi amaçlıyor.

Honda Prelude’un mirası, tasarım ödülü ile geri döndü

Honda’nın tamamen yeni Prelude e:HEV modeli, elektrifikasyon çağında sürüş keyfini yeniden tanımlıyor. Honda mühendisleri tarafından geliştirilen iki motorlu hibrit sistemi temel alınarak geliştirilen modelde, hızlı otomatik vites geçişlerinin ses ve hissini simüle eden Honda S+ Shift kontrol teknolojisi kullanılıyor. “Sınırsız Süzülme” ana konseptiyle geliştirilen yeni Prelude, havada süzülme hissini çağrıştıran alçak ve geniş oranlarıyla dinamik bir sürüş karakteri sunarken; keskin ön burundan başlayarak akıcı şekilde uzanan tavan çizgisi, dikkat çekici renkleri, konforlu iç mekanı ve sportif sürüşü destekleyen sürücü koltuğu ile Prelude mirasını geleceği taşıyor.

Ödüllü çim biçme makinesi: Honda Miimo 1500i/2200i

Honda mühendisleri tarafından “Akıllı Çim Ustası” konseptiyle geliştirilen Miimo 1500i/2200i, robotik çim biçme makineleri güncel teknolojileri ile fark yaratıyor. Bu modeller, RTK (Gerçek Zamanlı Kinematik) sistemini kullanan kablosuz navigasyon özelliğiyle donatılan ilk Honda robotik çim biçme makineleri olarak öne çıkıyor. Miimo 2200i ayrıca ultrasonik sensörlerle donatılan ilk model olarak gelişmiş güvenlik ve operasyon verimliliği için iki farklı engel algılama modu sunarken; akıllı telefon uygulaması ile kullanıcıların hayatlarını kolaylaştırıyor.