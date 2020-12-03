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Ekonomi Honda Civic modelleri için yılın son kampanyası
Ekonomi

Honda Civic modelleri için yılın son kampanyası

Yeniakit Publisher
2020-12-03 14:44:10 -
Honda Civic modelleri için yılın son kampanyası

İSTANBUL (AA) - Honda, teknolojisi ve sportif sürüş deneyimi ile segmentinde öne çıkan Civic modellerine sahip olmak isteyenler için yılın son kampanyasını başlattı.

Şirket açıklamasına göre, standart versiyonlarında bulundurduğu donanımları, performansı ve yakıt verimliliği ile rakipleri arasında öne çıkan Honda Civic Sedan modellerinde; aralık ayı sonuna kadar 60 bin TL'ye kadar kredi kullanımına yüzde 0,49'dan başlayan faiz oranı ile 12 ay taksit seçeneği sunuluyor.

Honda Civic Sedan, C segmentinde LED far, deri döşeme, açılır tavan ve navigasyon gibi donanımları ile en çok tercih edilen modellerden biri olarak öne çıkıyor. Honda Civic Sedan, geniş iç ve bagaj hacminin yanı sıra, koltukları, ergonomik vites kolu, kaliteli yüzeyleri ve hassas geri bildirimle daha kontrollü bir sürüşü destekleyen direksiyon sistemiyle gelişmiş ve sportif bir sürüş deneyimi sunuyor.

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