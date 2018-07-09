Honda Civic HB zengin donanımlara kavuştu
Otomobil severlerin gözde modellerinden Honda Civic Hatchback, 182 HP gücündeki Sport donanımı ile geçtiğimiz yıllarda satışa sunulmuştu. Sedan modeldeki bazı opsiyonların dahil olmadığı ancak uygun fiyatı ile dikkat çeken model, şimdi ise 141 bin 500 TL’lik Sport+ donanım seçeneği ile beğenilere sunuldu.09 Temmuz 2018 Pazartesi 10:41
İşte Civic HB Sport+ ile gelen yeni donanımlar: Elektronik kontrollü ön ve arka amortisörler, Kör nokta uyarı sistemi, Çevre görüş sistemi, Açılabilir cam tavan (sunroof), Anahtarsız giriş ve çalıştırma, Işığa duyarlı otomatik kararan dikiz aynası, Ön yolcu koltuğu elektrikli bel desteği, Kablosuz şarj özelliği, 11 adet hoparlör (Sport’ta 8 adet bulunuyordu.), Sürücü koltuğu arkasında cep.
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