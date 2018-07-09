Honda Civic HB zengin donanımlara kavuştu

İşte Civic HB Sport+ ile gelen yeni donanımlar: Elektronik kontrollü ön ve arka amortisörler, Kör nokta uyarı sistemi, Çevre görüş sistemi, Açılabilir cam tavan (sunroof), Anahtarsız giriş ve çalıştırma, Işığa duyarlı otomatik kararan dikiz aynası, Ön yolcu koltuğu elektrikli bel desteği, Kablosuz şarj özelliği, 11 adet hoparlör (Sport’ta 8 adet bulunuyordu.), Sürücü koltuğu arkasında cep.