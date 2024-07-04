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Gündem ‘Homolara sansür var’ diye kıvranan rektör yasakçı çıktı! Başörtüsüne şedid LGBT’ye müşfik
Gündem

‘Homolara sansür var’ diye kıvranan rektör yasakçı çıktı! Başörtüsüne şedid LGBT’ye müşfik

Yeniakit Publisher
2024-07-04 17:12:00 -
‘Homolara sansür var’ diye kıvranan rektör yasakçı çıktı! Başörtüsüne şedid LGBT’ye müşfik

Milletin manevi değerleriyle kavgalı olan malum zihniyet boş durmuyor. Yıllarca başörtüsüne yönelik her türlü yasağı uygulayan Prof. Dr. Osman İnci, Allah’ın lanetlediği LGBT sapkınlığı için özgürlük talep etti.

 HABER MERKEZİ 

Milletin manevi değerleriyle kavgalı olan malum zihniyet boş durmuyor. Yıllarca başörtüsüne yönelik her türlü yasağı uygulayan Prof. Dr. Osman İnci, Allah’ın lanetlediği LGBT sapkınlığına özgürlük istedi.

Geçmişte yaptığı açıklamalarda başörtüsü yasaklarını yetersiz bulduğunu ifade eden İnci, Cumhuriyet gazetesinde kaleme aldığı nefret yazısında, Hipokrat metninde sokulmaya çalışılan ‘Cinsiyet, etnik kimlik ve cinsel yönelim ayrımı yapılmayacağına’ dair sapkın ifadelere sahip çıktı.

İnci, “Cenevre Bildirgesi’nde, mesleki gizliliği korumak, ayırım yapmamak, tıbbi bilgileri insan haklarını çiğneyecek biçimde kullanmamak temelli etik kurallardır. Bu kurallar siyasi ve politik kaygılar ve görüşlerle değiştirilemeyeceği açıktır” diyerek herhangi bir bağlayıcılığı ve yasal yaptırımı olmayan değiştirilmiş metnin arkasında durdu.


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İçeriği değiştirilmiş metni okutmayan tıp fakültelerinin akreditasyonlarının iptal edilmesi gerektiğini savunan İnci “Senato kararı alacağını söyleyen rektörler senatonun yetkilerini bilmiyorlar. Ayrıca tıbbın evrensel “ayrımcılık yapmama” etik ilkesine uymayan fakültelerin akreditasyonu gözden geçirilmeli” şeklinde tehditvari bir dil kullandı.

BAŞÖRTÜSÜ YASAKÇISIYDI

Öte yandan 28 Şubat döneminde darbeci zihniyetin en büyük savunucularından olan ve kendisi üroloji uzmanı olduğu halde geçmişte ‘Kanal İstanbul’ gibi önemli projeleri hedef alan İnci, iflah olmaz bir özgürlük düşmanıydı. İnci, rektörlük yaptığı dönemde, “Bizim türbanla derdimiz yok türbanın altındaki kıyafetle (tesettürle) derdimiz var. Türban takarak Cumhuriyet’e tavır alıyorlar ve yasaklar yeterli değildir…” şeklinde skandal ifadelerle örtünme özgürlüğünü hedef almıştı.

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