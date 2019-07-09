Homolara destekte ikinci aşamaya geçtiler: Cumhuriyet alenen aileyi hedef alıyor

Oğuzhan Çağlar yeniakit.com.tr

Toplumun değerlerini, aile bütünlüğünü ve neslin korunması inancını ayaklar altına alan eşcinsellik güzellemeleriyle kendini göstermeye çalışan Cumhuriyet paçavrası, şimdi de aileyi hedef aldı. Paçavra yazarı Elçin Poyrazlar, kadının ailedeki yerini kötüleyerek kadınları evlenmekten soğutmaya çalıştı.

Evlilik için “Kölelik” dedi

Eşcinsel hareketlere desteğini dile getirmekten çekinmeyen Cumhuriyet paçavrasına yazan Elçin Poyrazlar, alenen aile kurumuna saldırdı. Kadınları “aile” kavramından soğutmaya çalışan Poyrazlar, “Tarihsel sürece bakıldığında pek çok kültür, evli kadına hak tanımaz. Kocanın malı olarak görülen, mülk sahibi olamayan, miras haklarından yoksun, çocukları üstünde hak iddia edemeyen, kendilerini kocaları olmadan yasal olarak temsil edemeyen, yalnız başına yolculuklara çıkamayan, çalışamayan kadınlar için gelişmiş ülkelerde yasalar 19. yüzyıldan sonra iyileştirildi. Oysa dünyanın pek çok ülkesinde bugün benzer kölelik koşullarında yaşayan evli kadınlar var.” diyerek istisna durumları genelleştirme yoluyla kadının ailedeki yerini kötüledi.

“Sosyal statü sahibi kadınların neden evlendiğini anlamıyorum.”

Poyrazlar, kadına türlü hakların tanınmasını sağlayan evlilik birliği için gerekli olan resmi imzayı sorgulayıp, “Aile ve toplum baskısı, yalnız kalma korkusu, aşk, seks, sosyal statü, çocuk ve güvence, imza için mutlak bir gereklilik mi?” sözlerini kullanarak insanları resmi ilişkiden uzaklaştırmaya çalıştı. Paçavra yazarı, “Kendi işinde 8-10 saat günlük mesainin üstüne evi çekip çeviren, alışveriş yapan, çocuğuna bakan, yemek ve temizlik yapan, temizliği kendisi yapmıyorsa bunu organize eden ve kendi maaşından ödeyen çoğunlukla kadınlar. O halde neden evlenmeye ya da evli kalmaya devam ediyoruz?” ifadeleriyle çalışan kadınları evlenmemeye yönlendirdi.

Evlilik alternatifi bir yapı arıyor

Evliliği, “devletlerin ve iktidarı elinde tutmak isteyen tüzel ya da özel kişilerin, kısaca erkek sisteminin bir ürünü. Bu yapıyı mevcut dini, kültürel, finansal, sosyal ve hukuki düzenlemeler de besliyor.” diyerek kötüleyen ve küçümseyen Poyrazlar, “Bütün mesele kadınları ikinci cins sınıfına sokmayacak bir evlilik alternatifi yaratabilmek.” diyerek, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” zırvalığına da desteğini dile getirirken, evliliği hedef alan eşcinsellere de göz kırpmış oldu.