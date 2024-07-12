Hollywood yıldızlarından çık mesajları! Biden’a veto: ‘Adaylıktan hemen çekil’... Milyonlar dört gözle bekliyor

Televizyonda Donald Trump ile tartışmasında kötü performans sergileyen ve bu yüzden eleştiri oklarının hedefi olan ABD Başkanı Joe Biden’e adaylıktan çekilmesi yönündeki baskılar artıyor. Nitekim ünlü aktör ve yönetmen George Clooney de 2024 başkanlık seçimlerinde Demokratların adayı olan Başkan Biden’a yarıştan çekilme çağrısında bulundu.

‘Seviyorum ama...’

Clooney, “New York Times” gazetesinde geçen çarşamba günü yayımlanan makalesinde, Biden’ı sevdiğini ancak adaylığını sürdürmesi halinde Demokratların başkanlık yarışını ve Kongre’deki tüm kontrolünü kaybedeceğini söyledi. Clooney, “Bu sadece benim görüşüm değil. Bu, özel olarak konuştuğum her senatörün, Kongre üyesinin ve valinin görüşüdür” ifadelerini kullandı. Clooney, Biden’ın zamana yenildiğini savundu.

30 milyon dolar...

Geçen ay Clooney, Julia Roberts ve Barbra Streisand ile Biden için 30 milyon dolardan fazla para toplanan bağış etkinliğinde sahneye çıkmıştı. Ünlü aktörün çağrısının ardından Biden’ın seçim kampanyasından ismi açıklanmayan bir yetkili Amerikan medyasına yaptığı açıklamada, “Başkan etkinlikte 3 saatin üzerinde kaldı, Clooney ise fotoğraf çektirip hızlıca gitti” dedi. Yetkili ayrıca etkinliğin, Biden’ın G7 zirvesi için gitmiş olduğu İtalya’dan Los Angeles’a dönmesinin hemen ardına denk geldiğini belirtti.

Disney varisi de var

Biden’ın çekilmesini isteyen ünlüler arasında ABD’li ünlü yazar Stephen King, talk show sunucusu Stephen Colbert, yönetmen Michael Moor gibi isimler de var. Demokrat Parti’ye yapılan bağışların boykot edilmesi çağrısı, Walt Disney’in büyük yeğeni ve uzun süredir Demokrat Parti’ye bağış yapan Disney varisi Abigail Disney tarafından da dile getirilmişti.

‘Yarışı sonuna kadar götürecek’

Kongre üyesi 10’dan fazla Demokrat, 27 Haziran’daki televizyon tartışması ardından Biden’a adaylıktan çekilmesi çağrıları yapmıştı. BBC’nin aktardığına göre Vermont senatörü Peter Welch ise çarşamba günü bunu açık açık dile getiren ilk Demokrat oldu. Welch Washington Post’a gönderdiği yorum yazısında “ülkenin iyiliği için” Biden’a adaylıktan çekilmesi çağrısı yaptı. Connecticut senatörü Richard Blumenthal da gazetecilere Biden’ın seçimi kazanabileceğine dair ciddi endişeleri olduğunu söyledi. Biden’ın kampanya ekibiyse başkanın yarışı sonuna kadar götüreceğini tekrarlıyor.

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