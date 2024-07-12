  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

'Bize SİHA yapmayı öğretin' diyerek Türkiye'den yardım istemişlerdi! Şimdi SİHA'ları vurmak için lazer silahı yapmaya başladılar

Ekrem'in 'sosyetik solcu prensesi' Allah'ın ayetlerine dil uzattıktan sonra kayboldu!

Darbe yapmayı aklının ucundan geçirenler sonuçlara iyi baksın! Karşınızda 'Darbe olsa yine çıkar mısın?' anketi

Uzmanı değerlendirdi: En düşük emekli ücreti ne kadar olacak?

AK Partili isimden Türkiye'deki o cemaat liderine şok çağrı: Mehmet Görmez'e anlattığın gibi çık itiraf et

Cübbeli Ahmet Hoca parfüm sıkanları uyardı! Sonra Merih Demiral’in ülkücü hareketine bağladı

Erdoğan iddiasına Gül’den sert sözler! “Demek ki bilinçaltında…”

Dünya devi Türkiye ile anlaşmaya geliyor! Çuvallar dolusu dolar ile geliyorlar

Davutoğlu ve Özdağ buluştu: “Mossad ajanı” ve “şerefsiz” sözleri akıllara geldi

Süper teleskob James Webb öyle bir şey buldu ki! Uzaylılar bu gezegende mi?
Dünya Hollywood yıldızlarından çık mesajları! Biden’a veto: ‘Adaylıktan hemen çekil’... Milyonlar dört gözle bekliyor
Dünya

Hollywood yıldızlarından çık mesajları! Biden’a veto: ‘Adaylıktan hemen çekil’... Milyonlar dört gözle bekliyor

Yeniakit Publisher
2024-07-12 19:25:00 - 2024-07-12 19:28:08
Hollywood yıldızlarından çık mesajları! Biden’a veto: ‘Adaylıktan hemen çekil’... Milyonlar dört gözle bekliyor

Demokrat Parti’nin bağış etkinliklerinin önde gelen isimlerinden Amerikalı ünlü aktör George Clooney, ABD Başkanı Joe Biden’a adaylıktan çekilmesi çağrısı yaptı. Stephen King, Disney varisi Abigail Disney, yönetmen Michael Moor da Biden’ın yarıştan çekilmesini isteyen ünlüler arasında.

Televizyonda Donald Trump ile tartışmasında kötü performans sergileyen ve bu yüzden eleştiri oklarının hedefi olan ABD Başkanı Joe Biden’e adaylıktan çekilmesi yönündeki baskılar artıyor. Nitekim ünlü aktör ve yönetmen George Clooney de 2024 başkanlık seçimlerinde Demokratların adayı olan Başkan Biden’a yarıştan çekilme çağrısında bulundu.

‘Seviyorum ama...’

Clooney, “New York Times” gazetesinde geçen çarşamba günü yayımlanan makalesinde, Biden’ı sevdiğini ancak adaylığını sürdürmesi halinde Demokratların başkanlık yarışını ve Kongre’deki tüm kontrolünü kaybedeceğini söyledi. Clooney, “Bu sadece benim görüşüm değil. Bu, özel olarak konuştuğum her senatörün, Kongre üyesinin ve valinin görüşüdür” ifadelerini kullandı. Clooney, Biden’ın zamana yenildiğini savundu.
30 milyon dolar...

Geçen ay Clooney, Julia Roberts ve Barbra Streisand ile Biden için 30 milyon dolardan fazla para toplanan bağış etkinliğinde sahneye çıkmıştı. Ünlü aktörün çağrısının ardından Biden’ın seçim kampanyasından ismi açıklanmayan bir yetkili Amerikan medyasına yaptığı açıklamada, “Başkan etkinlikte 3 saatin üzerinde kaldı, Clooney ise fotoğraf çektirip hızlıca gitti” dedi. Yetkili ayrıca etkinliğin, Biden’ın G7 zirvesi için gitmiş olduğu İtalya’dan Los Angeles’a dönmesinin hemen ardına denk geldiğini belirtti.
Disney varisi de var

Biden’ın çekilmesini isteyen ünlüler arasında ABD’li ünlü yazar Stephen King, talk show sunucusu Stephen Colbert, yönetmen Michael Moor gibi isimler de var. Demokrat Parti’ye yapılan bağışların boykot edilmesi çağrısı, Walt Disney’in büyük yeğeni ve uzun süredir Demokrat Parti’ye bağış yapan Disney varisi Abigail Disney tarafından da dile getirilmişti.
‘Yarışı sonuna kadar götürecek’

Kongre üyesi 10’dan fazla Demokrat, 27 Haziran’daki televizyon tartışması ardından Biden’a adaylıktan çekilmesi çağrıları yapmıştı. BBC’nin aktardığına göre Vermont senatörü Peter Welch ise çarşamba günü bunu açık açık dile getiren ilk Demokrat oldu. Welch Washington Post’a gönderdiği yorum yazısında “ülkenin iyiliği için” Biden’a adaylıktan çekilmesi çağrısı yaptı. Connecticut senatörü Richard Blumenthal da gazetecilere Biden’ın seçimi kazanabileceğine dair ciddi endişeleri olduğunu söyledi. Biden’ın kampanya ekibiyse başkanın yarışı sonuna kadar götüreceğini tekrarlıyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

Otomotiv sektöründe büyük sürpriz: Yatırım yağacak! Türkiye’ye dev yatırımlar
Otomotiv sektöründe büyük sürpriz: Yatırım yağacak! Türkiye’ye dev yatırımlar

Ekonomi

Otomotiv sektöründe büyük sürpriz: Yatırım yağacak! Türkiye’ye dev yatırımlar

Simpsonlar yine korku saldı!
Simpsonlar yine korku saldı!

Aktüel

Simpsonlar yine korku saldı!

ALTIN dile geldi: Son sırrını açıklayacak!
ALTIN dile geldi: Son sırrını açıklayacak!

Ekonomi

ALTIN dile geldi: Son sırrını açıklayacak!

AB’den lüks saat üreticisi Rolex’e satın alma onayı!
AB’den lüks saat üreticisi Rolex’e satın alma onayı!

Dünya

AB’den lüks saat üreticisi Rolex’e satın alma onayı!

Alman otomobil devi Türkiye'ye yatırım kararını değerlendirdi: Üretimini Türkiye'ye taşıyor
Alman otomobil devi Türkiye'ye yatırım kararını değerlendirdi: Üretimini Türkiye'ye taşıyor

Ekonomi

Alman otomobil devi Türkiye'ye yatırım kararını değerlendirdi: Üretimini Türkiye'ye taşıyor

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı: İşte rapor edilen iller...
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı: İşte rapor edilen iller...

Yaşam

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı: İşte rapor edilen iller...

BM sekreteri, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis ile görüştü
BM sekreteri, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis ile görüştü

Dünya

BM sekreteri, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis ile görüştü

ABD'nin herkesten sakladığı: Hayalet İHA ilk kez görüntülendi!
ABD'nin herkesten sakladığı: Hayalet İHA ilk kez görüntülendi!

Dünya

ABD'nin herkesten sakladığı: Hayalet İHA ilk kez görüntülendi!

Köfteci Yusuf’a öyle bir gözdağı verdi ki görenler şaştı kaldı!
Köfteci Yusuf’a öyle bir gözdağı verdi ki görenler şaştı kaldı!

Aktüel

Köfteci Yusuf’a öyle bir gözdağı verdi ki görenler şaştı kaldı!

{relation id:1868718 slug:'alman-otomobil-devi-turkiyeye-yatirim-kararini-degerlendirdi-uretimini-turkiyeye-tasiyor-turkiyeyi-secti'}

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23