Hollywood şeytan üssü

Müslümanları hedef göstererek İslam coğrafyasında fiili olarak katliamlara girişen ABD’nin başını çektiği Batı dünyası, her alanda İslam düşmanlığını sürdürüyor. Kimi zaman bu düşmanlığını açıkça dile getirmekten geri durmayan Batılılar, kimi zaman da düşmanlığını sinsi planlarla sürdürüyor. ABD ve Siyonistlerin emperyal hedeflerinin bir aracı haline gelen Hollywood filmlerinde, İslam’ın bir paranoya olarak sunulduğu Hıristiyanlık konusunda ise çok titiz davranıldığı ifade ediliyor.

Müslümanlar dışlandı

Batı dünyasında Müslümanlara yönelik ayrımcılığın korkunç boyutlara geldiğini gözler önüne sermeye devam ediyoruz. Dünya sinemasına yön veren başta Hollywood olmak üzere, egemen oldukları bu sektörde hazırladıkları filmlerde, olumsuz karakterler olarak Müslümanlara yer veren İslam düşmanı odaklar, terörün kaynağını İslam olarak gösteriyor. Hollywood filmlerinde yer alan 900 Müslüman karakterden sadece 12’si ‘olumlu tip’ rolünde oynarken, 50 tanesinin nötr karakteri canlandırması; durumun vahametini fazlasıyla gözler önüne seriyor. Kendi oluşturduğu gerçeklerle İslam’ı ötekileştirmeye çalışan ABD’nin en büyük silahı olan Hollywood film endüstrisinde, Müslümanların portresi; daha çok zalim, vahşi, barbar ve kültürden yoksun insanlar olarak yansıtılmaya çalışılıyor.

Müslüman kadın imajının daha çok burka ile temsil edildiği filmlerde, Amerikalıların Araplardan her zaman daha üstün olduğuna vurgu yapılıyor. İslam dinini direkt eleştirmeyen bazı filmlerde ise yayımların içine serpiştirilmiş Hıristiyanlık ve Yahudilik propagandası bariz bir şekilde ortaya çıkıyor. İslamcı film şirketlerinin yok denecek kadar az olması, dünya sinema piyasasını elinde tutan Hollywood film endüstrisinin elini her geçen daha da güçlendiriyor.

İşte o filmlerden bazıları

-Çocuklara yönelik ABD yapımı ‘South Park’ isimli çizgi dizide ise intihar saldırısı yapan uçakların kuyruklarında Türk bayrağı motifinin bulunmasının yanı sıra Hz. Muhammed (S.A.V)’i oyuncak ayı kostümü giydirilmiş şekilde yansıtıldı. Gelen tepkiler üzerine Hz. Muhammed kelimeleri ‘biplendi’ ve yine aynı bölüm sansür bandı ile yayımlandı.

-ABD menşeli ‘Innocence of Muslims’ isimli filmde Hz. Muhammed’e hakaret içerikleri tespit edildi.

-ABD’nin büyük sermaye yatırdığı ‘Da Vinci’s Demons’ isimli dizinin birçok sahnesinde Müslüman Osmanlı ordusuna ilişkin olumsuz replikler yer aldı ve Müslüman asker ve komutanlar replikleri ile acımasız olarak lanse edildi.

-Amerikan yapımı ‘Family Guy’ isimli çizgi dizinin 11. sezonunun 15. bölümünde Müslümanlar, kadını metalaştıran, günlerini boş işlerle geçiren insanlar olarak tasvir edildi.

-ABD yapımı ‘24’ isimli dizide, hayal ürünü İslam kökenli teröristlerle antiterör örgütlerinin mücadelesi işlendi.

-Tamamen kurgu ve komplo teorisi üzerine kurulmuş ABD yapımı ‘Homeland’ isimli dizide ise El Kaide adlı sözde bir örgüt tarafından yıllarca Afganistan’da esir kalan ABD’li askerin, ülkesine kahraman olarak geri döndüğünü ve senatör seçildiğini konu ediniyor. Dizide güya geri dönen ve senatör seçilen asker, El Kaide’nin uyuyan bir hücresi olarak gösteriliyor.

Filmleri eleştirdiler ambargoyu yediler!

Gazze’de sivil halkı katleden Siyonistlere tepki gösteren Hollywood’un bazı yıldızları bir anda ekranlardan çekilmek zorunda kalmıştı. Al Pacino’dan Anthony Hopkins’e, Marlon Brando’dan Penelope Cruz’a, Dustin Huffman’dan Meg Ryan’a kadar pek çok isim Müslümanları savunan açıklamalar yapmıştı. Bu cesareti gösteren yıldızların çoğu da ambargo yemişti.

Ve ‘Kurtlar Vadisi’ sahneye çıktı...

“Kurtlar Vadisi Irak” filminin gösterime girdiği 2006 yılına kadar Hollywood dizi ve filmlerinin Türkiye saldırısı devam ederek sürmüş ama 2006 yılının başlarında piyasaya çıkan bu film sonrasında bu saldırılar bıçakla kesilir gibi durmuştu. Çünkü Türkiye aynı silahı kendisinin de kullanabileceğini ABD’ye göstermişti. Film tüm İslam dünyasında yankı uyandırmış, özellikle Almanya’da ABD üssünde görevli askerlere filmin gösterildiği bölgelerden uzak durmaları emredilmişti. Amerika’nın imajına büyük zarar veren filmde, ABD’ye kendi silahıyla mesaj verilmişti.