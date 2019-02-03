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Hollande’den ‘Sarı yelekliler’ itirafı

Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Hollande, Le Soir gazetesine verdiği demeçte Macron'u eleştirerek sarı yeleklilerin duyduğu öfkeden kendisinin de sorumlu olduğunu itiraf etti.

03 Şubat 2019 Pazar 12:26
Hollande’den ‘Sarı yelekliler’ itirafı

Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı François Hollande, Belçika'da yayın yapan Le Soir gazetesine verdiği demeçte halefi Emmanuel Macron'u 'sarı yelekliler' krizini iyi yönetemediği konusunda eleştirdi.

Macron'un sarı yeleklilerin yarattığı krizi iyi yönetemediğini belirten Hollande, Macron'un sarı yeleklilerin taleplerini erken vakitte karşılamış olsaydı eylemlerdeki şiddet olaylarının engellenebileceğini ifade etti.

İtiraf etti

Hollande, sarı yeleklilerin duyduğu öfkede kendisinin de bir sorumluluk payı olduğunu itiraf etti.

Protestolardaki şiddet olaylarını kınayan Hollande, bundan sonra eylemlerin yol açtığı sorunlara çözüm bulunması gerektiğini dile getirdi.

Akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım 2018'de başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine isyana ve öfkeye dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline geldi.

Gösterilerde 11 kişi hayatını kaybetti ve 2 binden fazla kişi yaralandı, yaklaşık 6 bin kişi gözaltına alındı, binden fazla kişi hapis cezasına çarptırıldı.

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Haber Tarihi: 03 Şubat 2019 Pazar 12:27
  1. François Hollande
  2. Emmanuel Macron
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