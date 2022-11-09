Hollanda’ya kimyevi madde, Almanya’ya otomotiv ihraç ettik

Ülkenin ihracatı, Ocak-Ekim 2022 döneminde yıllık bazda yüzde 15.4 artarak 209 milyar doları aştı. 27 sektör arasında en çok ihracatı 28.1 milyar dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri yaptı. Onu 25 milyar dolarla otomotiv, 18.4 milyar dolarla çelik sektörü takip etti.

Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü 17.9 milyar dolarla dördüncü, elektrik ve elektronik 12.3 milyar dolarla beşinci, demir ve demir dışı metaller 12.2 milyar dolarla altıncı, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri 9.3 milyar dolarla sekizinci sırada yer aldı. Tekstil ve hammaddeleri 8.7 milyar dolar, makine ve aksamları ise 8.3 milyar dolarla en çok ihracat yapan sektörler arasında ilk 10’da yer aldı. Kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatında zirve 1.99 milyar dolarla Hollanda’nın oldu. Onu İtalya ve ABD izledi. Otomotiv endüstrisinde 3.64 milyar dolarla Almanya başı çekti. Birleşik Krallık ikinci, Fransa üçüncü oldu.