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Ekonomi Hollandalı banka dolar tahminini duyurdu! Bugünden sonra...
Ekonomi

Hollandalı banka dolar tahminini duyurdu! Bugünden sonra...

Hollanda merkezli banka olan ING'nin analistleri, ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası doların zayıflayacağını tahmin etti.

Yeniakit Publisher
2022-06-15 11:48:00 -
Hollandalı banka dolar tahminini duyurdu! Bugünden sonra...

ING analistleri ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 75 baz puanlık bir faiz artırımına gitmesinin doları zayıflatacağını öngörüyor.

"Beklentiyi al, gerçekleşeni sat" reaksiyonu çerçevesinde kısa vadede ABD dolarının önde gelen para birimleri karşısında değer kaybetmesini bekleyen analistler, çok kısa vadeli bu hareketin ardından ise faiz artırımının ABD dolarına pozitif bir katkı vereceğine inanıyor. Hollanda merkezli

Dolar endeksinin 104 seviyesinde bir taban bulacağını öngören analistler bu seviyenin altına doğru yaşanacak düşüşlerde alım baskısının artacağını ifade ediyor.

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