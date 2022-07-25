Hollanda'dan İzmir Gazeteciler Cemiyeti'ne 734 bin liralık fon! LGBT buluşmaları 'Nar Buluşmaları' oldu

Geçtiğimiz günlerde devleti dolandırarak naylon gazete çıkardığı tespit edilen ve bu nedenle Basın İlan Kurumu tarafından 700 bin lira ceza kesilen Dilek Gappi Umdular'ın başkanı olduğu İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nin skandal bir şekilde Batılı ülkeler tarafından fonlandığı ortaya çıktı.

Hollanda'dan İzmir Gazeteciler Cemiyeti'ne 'sapkınlık' fonu!

Hollanda Krallığı Büyükelçiliği İnsan Hakları Programı desteğine başvuran İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) geçen yıl eylül ayında ‘Kadın ve LGBTİ+ Odaklı Şiddete Karşı İletişim Projesi-NAR Projesi’ni başlattı.

734 bin lira aldıkları öğrenildi

İGC’nin Hollanda Krallığı Büyükelçiliği İnsan Hakları Programı kapsamında LGBTİ+ Odaklı Şiddete Karşı İletişim Projesi-NAR projesine fon ayırdığı da ortaya çıktı.

İGC’nin 15 aylık proje kapsamında 734 bin lira fon aldığı öğrenildi.

Amaç, LGBT sapkınlığı için değişim!

Proje kapsamında İzmir, Muğla ve Manisa’da Nar Buluşmaları düzenleyen İGC, kadına yönelik şiddetin dışında LGBTİ+ farkındalığını artırmak maksadıyla çalışmalarına devam etti.

İGC’nın Kadın ve LGBTİ+ Odaklı Şiddete Karşı İletişim Projesi-NAR projesi hakkında yaptığı açıklamada “Tespit edilen şiddet yoğun mahallelerde Nar Buluşmaları düzenlenerek, psikolog, avukat ve sivil toplum örgütleri temsilcileriyle bir değişim başlatmayı hedefliyor. Proje kapsamında İzmir, Manisa ve Muğla’da 8 mahalle buluşması yapılacak. Mahalle buluşmalarında billboard, broşür ve diğer tanıtım araçları kullanılarak farkındalık düzeyi artırılması hedefleniyor. Projenin diğer önemli kısmı ise “toplumsal cinsiyet eşitliği odaklı haber dilini yaygınlaştırmak” ifadelerini kullandı.

LGBT ve cinsiyetsizlik odaklı eğitimler verildi

İGC projeyle kadına ve LGBTİ’lilere yönelik şiddetin minimize edilmesinin hedeflerken, şiddetin topoğrafyasını çıkardı. İzmir, Manisa ve Muğla’nın şiddet haritasının da çıkarıldığı proje kapsamında 45 gazeteci ise toplumsal cinsiyet odaklı eğitimler verildi. 30 saatlik eğitimle online olarak yapılırken bu eğitimler sonrasında haber, kampanya, kamu spotu, belgesel gibi alanlarda üretimler yapılması hedeflendi.

LGBTİ+ sapkınlığı desteklendi

45 gazeteci ise toplumsal cinsiyet odaklı eğitimlerden sonra kadına yönelik şiddete yönelik ve LGBTİ’yi destekleyen mahiyette haberlere imza attı.

Proje kapsamında üretilen haberler ise belirlenen yerel gazetelerde ya da hazırlanan internet sitesinde yayınlandı. İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, online eğitimlerden birinde “Ülkemizde her gün katlanarak artan kadın ve LGBTİ+ bireylere yönelik şiddete karşı, medya dilini dönüştürmek ve toplumda farkındalık yaratmak amacıyla ‘NAR- Kadın ve LGBTİ+ Odaklı Şiddete Karşı İletişim Projesi’ ile yola çıktık” ifadelerini kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi de destek oldu

Kadın ve LGBTİ+ Odaklı Şiddete Karşı İletişim Projesi-NAR projesi kapsamındaki mahalle buluşmalarında ise billboard, broşür ve diğer tanıtım araçları kullanılarak farkındalık düzeyi artırılması hedeflenirken, proje ortakları arasında olan İzmir Kadın Kuruluşları Birliği de mahalle toplantılarına etkin olarak katıldı.

Tepkilerden çekinildiği için adı "Nar Buluşmaları" olarak değiştirildi

Etkinlikte LGBTİ başlığı gelebilecek tepkilerden çekinilerek kaldırıldı ve ‘Nar buluşmaları’ şeklinde revize edildi. Etinliklere İzmir Büyükşehir Belediyesi ise Nar projesi kapsamında psikolog ve sosyolog desteği verdi.

Dilek Gappi Umdular, aynı zamanda Basın İlan Kurumu genel kurul üyesi

İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nin Hollanda'dan almış olduğu fonla LGBTİ sapkınlığı çalışması yapan Dilek Gappi Umdular, devleti naylon gazete çıkararak dolandırmıştı. Basın İlan Kurumu genel kurul üyesi Dilek Gappi Umdular, geçtiğimiz günlerdeki Basın İlan Kurumu'nun yaptığı denetlemelerde dolandırıcılığı ortaya çıktığı için 700 bin TL cezaya neden olmuştu.

Ailenin kurumunun altını oyan Dilek Gappi Umdular, aynı zamanda 9 Eylül Gazetesi'nin İzmir Gazeteciler Cemiyeti adına imtiyaz sahibi.