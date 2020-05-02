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Aktüel

Hollanda'dan getirilen vatandaşlara yurt çalışanlarından "Tokat sarması"

Yeniakit Publisher
2020-05-02 23:37:29 -
Hollanda'dan getirilen vatandaşlara yurt çalışanlarından "Tokat sarması"

TOKAT (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında Hollanda'dan getirilerek Tokat'ta karantinada tutulan vatandaşlara, yurt çalışanlarının yöresel oyun havası "Tokat sarması" oynayarak eğlendirmesi renkli görüntüler oluşturdu.

Hollanda'dan 17 Nisan'da getirilen 349 Türk vatandaşının Kovid-19 önlemleri çerçevesinde Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Gülsün Ana Yurdunda karantina süreci devam ediyor. Burada vatandaşların her türlü ihtiyaçları karşılanarak kimi zaman çeşitli etkinlikler de gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda yurt çalışanları, Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde tulum giyerek konser düzenledi.

Yöresel oyun havası "Tokat sarması" oynayan çalışanlar, vatandaşları eğlendirdi. Pencereye çıkan vatandaşlar, oyun havasına eşlik etti.

Karantinadaki vatandaşlar etkinlik için çalışanlara teşekkür etti.


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