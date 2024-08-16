Hollanda’dan gelen haber Rams Park’ı ayağa kaldıracak! İşte şimdi düğmeye basıldı…

Galatasaray'ın Ahmetcan Kaplan transferinde işler yolunda gidiyor. 21 yaşındaki genç stoperin takımı Ajax, Josip Sutalo'yu satmaktan vazgeçti. Ayrıca Hollanda ekibi Juventus'un 30 yaşındaki tecrübeli stoperi Daniele Rugani'nin de transferini bitirmek üzere. Bu durumda Ahmetcan Kaplan için takımda forma giyme şansı tamamen ortadan kalkacak. Hollanda basını, Amsterdam ekibinin böyle bir durumda Türk oyuncuyu sarı-kırmızılılara göndereceğini yazdı.

Galatasaray'a Ahmetcan Kaplan transferinden güzel haberler geliyor. Özellikle Abdülkerim Bardakçı'nın satılması durumunda stoper almak zorunda olan sarı-kırmızılılar 21 yaşındaki Ajax'ın genç stoperine gözü dikmişti. Hollanda ekibinden gelen haberler ise umut verici.

Ajax, takımın as oyuncusu Josip Sutalo'yu satmaktan vazgeçti. 24 yaşındaki Hırvat oyuncunun kalacak olması Ahmetcan'ın yedekte kalmaya devam etmesi anlamına geliyor. Dahası aynı mevki için Juventus'tan Daniele Rugani için transfer girişiminde bulunulması Ahmetcan için mevkisinin 3'üncü oyuncusu olacağı anlamına geliyor.

Voetbal International gazetesinde TIm van Duijn, Ajax'ın Josip Sutalo'yu satmaktan kesin olarak vazgeçtiğini doğruladı. Kulübe çok yakın kaynaklardan aldığı bilgiyi paylaşan ünlü gazeteci, kulübün Hırvat defns oyuncunu elde tutmaya karar verdiğini, böylece Ahmetcan Kaplan'ın birinci oyuncu olma hayallerinin ortdan kalktığını yazdı.

Dahası 21 yaşındaki Türk oyuncuya yeterince güvenilmediği için Juventus'tan Daniele Rugani transferi için de harekete geçildiğini iddia etti. 30 yaşındaki İtalyan defans oyuncusunun da bu transfere sıcak baktığını yazdı. Böyle bir durumda Ahmetcan Kaplan'ı kendisini isteyen Galatasaray'a göndereceklerini iddia etti.

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Ajax Teknik Direktörü Francesco Farioli de Ahmetcan Kaplan'ın takımdan gönderilmesine sıcak bakıyor. Genç teknik adam, geçtiğimiz sezon 11 Eredivisie maçında forma giyen Türk oyuncunun Galatasaray'a satılması ya da kiralanmasının kendisi için de en doğru seçenek olduğunu düşündüğü belirtildi.

Bu arada Ahmetcan Kaplan'ın Türkiye'de öncelik transfer hakkı Trabzonspor'da. Galatasaray'ın genç stoperi transfer edebilmesi için bordo-mavilileri ikna etmesi gerekecek.