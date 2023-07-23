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Dünya Hollanda’dan flaş "Türkiye" kararı! Tüm dünyaya böyle duyurdular
Dünya

Hollanda’dan flaş "Türkiye" kararı! Tüm dünyaya böyle duyurdular

Yeniakit Publisher
2023-07-23 12:37:00 -
Hollanda’dan flaş "Türkiye" kararı! Tüm dünyaya böyle duyurdular

Hollanda hükümeti, Türkiye'ye silah sevkiyatı üzerindeki kısıtlamaları kaldırdı.

Hollanda hükümeti, Türkiye'ye silah sevkiyatı üzerindeki kısıtlamaları kaldırdı.

Hollanda, 2019’da Suriye’nin kuzeyine düzenlediği askeri harekat nedeniyle Türkiye’ye silah ambargosu uygulama kararı almıştı.

Euronews Türkçe’nin haberine göre geçici hükümet, Avrupa savunmasında işbirliği öngören silah ihracat kontrollerine ilişkin ‘Fransız-Alman Silah Anlaşması’na (Aachen Antlaşması) katılmak üzere söz konusu adımı attığını bildirdi.

Hükümet parlamentoya gönderdiği mektupta, AB ve BM silah ihracatı kriterlerine uyarak silah ihracatını düzenleyen anlaşmaya dahil olmak istediği için bu politikayı kaldırması gerektiğini vurguladı.
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Kararın, Türkiye’nin, İsveç’in NATO üyeliğini onaylamayı kabul etmesinden kısa süre sonra alınması dikkat çekti.

Karar kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan’a yönelik silah ihracatı kısıtlamaları da kaldırılıyor.

 

 

 

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