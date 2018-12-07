Hollanda'dan flaş destek! 'Hepimizin üzerinde sarı yelek var"

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, "Aslında hepimizin üzerinde bir sarı yelek var. Çünkü hepimizin toplumdaki gelişmelerle ilgili belirli endişeleri var. Siyasetçiler bunu mümkün olduğu kadar cevaplamalıdır." dedi.

Başbakan Rutte, düzenlediği basın toplantısında, kendisini sarı yeleklilerin yerine koyabileceğini belirterek, “Sarı yeleklilerin gösterisi, göç ve iklim değişikliği, göçmen akını, orta gelirlilerin ekonomik durumları gibi konulardaki endişelerin açık bir ifadesidir. Bunlar herkesin duyduğu endişelerdir." dedi.

"Aslında hepimizin üzerinde bir sarı yelek var"

Rutte, "Aslında hepimizin üzerinde bir sarı yelek var. Çünkü hepimizin toplumdaki gelişmelerle ilgili belirli endişeleri var. Siyasetçiler bunu mümkün olduğu kadar cevaplamalıdır. Bunu da elimizden geldiği kadar yapıyoruz fakat bu her zaman olmuyor çünkü imkanlar ve bütçe sınırsız değil." ifadelerini kullandı.

"Bu kabul edilemez"

Fransa'daki sarı yeleklileri iki grupa ayırmak gerektiğine işaret eden Rutte, "Bir yandan Fransız hükümetiyle içtenlikle endişelerini görüşmek isteyen bir grup, diğer yandan ise eylemi kötüye kullanarak şiddet uygulayan küçük bir grup var. Bu kabul edilemez." diye konuştu.

Toplumla diyalog içerisinde olunması gerektiğini dile getiren Rutte, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da bunu yapmak istediğini kaydetti.

Rutte, Hollanda'daki sarı yeleklilerin gösterilerinin Fransa'daki kadar şiddetli olmasını beklemediğini ve ülkedeki hükümet karşıtı protesto eylemlerinin şu ana kadar sessiz kaldığını vurguladı.

Hollanda'da geçen hafta, çeşitli kentlerde "sarı yelekliler” hükümet karşıtı protestolar düzenlemişti.